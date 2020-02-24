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В Италии количество умерших от коронавируса увеличилось до четырех

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  • 24.02.2020, 12:27
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В Италии количество умерших от коронавируса увеличилось до четырех

Мужчина скончался в больнице города Бергамо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

84-летний мужчина, который был госпитализирован на прошлой неделе. Он был "пожилым человеком с другими заболеваниями", пояснил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

По его словам, количество людей, зараженных в регионе выросло до 165. Эта цифра учитывает, в том числе, умерших от коронавируса и людей, которые вылечились и были выписаны из больниц.

В Ломбардии это уже третий смертельный случай среди пациентов с коронавируса. Все они были пожилыми людьми и также страдали от других серьезных заболеваний.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.


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