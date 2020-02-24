Ученый уличил Белстат в искажении данных по рождаемости 10 24.02.2020, 12:52

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Ошибка или лживая статистика?

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси выявил факт систематического завышения значений суммарного коэффициента рождаемости сельского населения страны, пишет thinktanks.by.

Об этом говорится в «Социологическом альманахе» за 2019 год, подготовленном Институтом социологии НАН.

В статье «О некоторых проблемах статистической оценки уровня рождаемости сельского населения в Республике Беларусь» старшего научного сотрудника Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси А. Денисова говорится, что в Беларуси суммарный коэффициент рождаемости (СКР) рассматривается как основной индикатор уровня рождаемости населения.

В национальной статистике традиционно данный показатель представлен в трех разрезах: сельское и городское население, население всей страны.

В то же время анализ динамики суммарного коэффициента рождаемости в указанных разрезах демонстрирует, что основное увеличение рождаемости за период реализации национальных программ демографической безопасности локализовалось среди сельского населения.

При этом, если максимальный прирост СКР среди горожан составил всего 0,2 ребенка на одну женщину к уровню 2007 г., то среди сельского населения – 1,5 ребенка.

Более того, у сельских жителей последней группы с 2014 г. суммарный коэффициент рождаемости СКР превысил 3 ребенка.

«Таким образом, если доверять данным Белстата, рождаемость сельского населения показала беспрецедентный для постпереходных стран разворот показателей условного поколения с суженного до расширенного воспроизводства. Указанные различия в динамике СКР уже стали предметом обсуждений представителями научного сообщества и государственных ведомств», - говорится в статье.

Ее автор отмечает, что столь значительные различия значений СКР городского и сельского населения, как абсолютные и относительные, не наблюдались ни разу за весь период национального статистического учета.

При этом последнее поколение сельского населения в Беларуси, для которого итоговая рождаемость превысила 3 ребенка на одну женщину – это поколение 1914 года рождения.

Ученый отмечает, что ни в одной стране Европы, а также в любой из стран, завершивших второй демографический переход, по которым есть статистические данные, рождаемость сельского населения не достигает сопоставимых величин. Однако актуальный уровень полностью сопоставим с показателями таких стран, как Алжир и Пакистан.

В этой связи А.Денисов высказал гипотезу, что данные официальной статистики содержат искажения и до момента их устранения не могут служить ориентирами для формирования каких-либо выводов о результатах демографической политики в разрезе типов населенных пунктов.

Ученый провел ряд вычислений в результате которых установил ряд статистических противоречий, которые подтверждают данную гипотезу.

Он определил, что «только явное превышение уровня рождаемости сельского населения по 2015 г. составляет не менее 0,73 ребенка на одну женщину. Следовательно, общее значение СКР по итогам 2015 г. должно составить не более 2,5 ребенка на одну женщину (значение по Белстату – 3,23 ребенка)».

Более того, как отмечает автор работы, скорее всего и эта величина суммарного коэффициента рождаемости на селе не соответствует действительности.