Bloomberg: Триполи просит США создать военную базу в Ливии 24.02.2020, 12:46

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База может стать сдерживающим фактором в регионе.

Глава ливийских силовых структур призвал Соединенные Штаты создать военную базу в этой североафриканской стране для сдерживания роста влияния России в Африке, пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Министр внутренних дел правительства национального согласия в Триполи Фатхи Башага (Fathi Bashagha) заявил, что его правительство выступило с предложением создать такую базу после того, как министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) изложил планы по свертыванию американского военного присутствия на этом континенте, а также по переориентированию вооруженных сил на противостояние России и Китаю. Правительство Башага уже много месяцев ведет борьбу с силами, которые пытаются захватить столицу и во главе которых стоит маршал Халифа Хафтар (Khalifa Haftar), пользующийся поддержкой российских наемников.

«Нам пока непонятно, в чем состоит план перегруппировки, — сказал Башага в ходе телефонного интервью в пятницу, 21 февраля. — Но мы надеемся, что эта перегруппировка сил коснется Ливии таким образом, чтобы не оставлять пространства, которым могла бы воспользоваться Россия».

В течение последнего года Ливия, богатая нефтью страна, расположенная на противоположной стороне Средиземного моря от Европы, служила России одной из основных арен для расширения влияния. Более тысячи наемников, отправленных в Ливию доверенным лицом президента Владимир Путина, оказывали Хафтару поддержку в его наступательной операции, цель которой заключается в захвате столицы у признанного международным сообществом правительства.

Башага предупредил, что та поддержка, которую Россия оказывает Хафтару, — это часть более масштабной стратегии по наращиванию влияния.

«Россияне находятся в Ливии не только из-за Хафтара, — сказал Башага. — У них большие стратегические [планы] в Ливии и в Африке».

Ворота в Африку

План Эспера по выводу американского контингента из Африки вызвал критику в конгрессе США. В январе 11 конгрессменов во главе с вице-председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей демократом Энтони Брауном (Anthony Brown) подготовили письмо, где говорилось, что Россия и Китай вкладывают средства в этот континент, чтобы укрепить свое влияние. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham), один из главных союзников президента Дональда Трампа, вошел в состав группы конгрессменов от обеих партий, которые выступили против Эспера на полях Мюнхенской конференции по безопасности и заявили, что они не станут поддерживать его план.

В конце января Эспер заявил, что Соединенные Штаты не станут выводить всех своих военных из Африки, но признал, что в настоящее время ведется разработка новой стратегии, в которой приоритетом станет противостояние России и Китаю. Сейчас в Африке находятся около 6 тысяч американских военных, в том числе тех, которые обеспечивают охрану дипломатических объектов, о чем сообщил один чиновник министерства обороны.

«Ливия играет важную роль в Средиземноморье: страна располагает нефтью, побережьем протяженностью 1,9 тысячи километров и портами, что дает России основания считать ее воротами в Африку, — сказал Башага. — Если США попросят базу [на территории Ливии], то ливийское правительство не станет возражать, поскольку такая база будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. Американская база приведет к стабильности».

Атака в Бенгази

Соединенные Штаты вывели своих военных из Ливии в апреле прошлого года в связи с тем, что силы Хафтара двинулись к столице страны. Война в Ливии идет с тех пор, как в 2011 году в результате переворота, который Соединенные Штаты и НАТО поддержали, был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Через год толпа, возглавляемая джихадистами, атаковала американское консульство в Бенгази, городе на востоке Ливии, и в ходе той атаки был убит американский посол Кристофер Стивенс (Christopher Stevens). В 2016 году в своем интервью Fox News тогдашний президент Барак Обама признал, что неспособность разработать план действий на случай свержения Каддафи стала самой ужасной ошибкой его президентства.

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут оставить в прошлом этот печальный инцидент, — сказал Башага, имея в виду атаку на посольство. — Все ливийцы сожалеют об этом. Это нападение совершила малочисленная группа преступников, а не ливийский народ».

С апреля часть территорий Ливии находится под контролем сил Хафтара, которые пользуются поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, а остальные территории — под контролем признанного ООН правительства, которое получает военную помощь от Турции. Эта война заставила Соединенные Штаты вывести из Триполи свой антитеррористический контингент, который оказывал помощь в борьбе против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ — прим. ред.) в Африке.

Башага предупредил, что оружие, которое в больших количествах поставляется в Ливию, несмотря на эмбарго ООН, может оказаться в соседнем Египте, где оружие, незаконно вывозимое из Ливии, попадает в руки боевиков «Исламского государства» на Синайском полуострове и в соседнем палестинском Секторе Газа.