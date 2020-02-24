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Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA

  • 24.02.2020, 13:09
Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В первой сотне — две наших спортсменки.

Белоруска Арина Соболенко осталась на 13-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном сегодня, сообщает БелТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко дошла до четвертьфинала турнира категории «Премьер» в Дубае и сейчас имеет в своем активе 2815 очков. На 51-е место в поднялась экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (1051 очко), на 119-й позиции находится Александра Саснович (542), 142-е место у Ольги Говорцовой (433).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 6076,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5200,

4. Бьянка Андрееску (Канада) - 4665,

5. София Кенин (США) - 4490,

6. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4301,

8. Серена Уильямс (США) - 3915,

9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875,

10. Наоми Осака (Япония) - 3625.


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