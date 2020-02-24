Какие места занимают белорусские теннисистки в рейтинге WTA
- 24.02.2020, 13:09
В первой сотне — две наших спортсменки.
Белоруска Арина Соболенко осталась на 13-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном сегодня, сообщает БелТА.
На прошлой неделе Арина Соболенко дошла до четвертьфинала турнира категории «Премьер» в Дубае и сейчас имеет в своем активе 2815 очков. На 51-е место в поднялась экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (1051 очко), на 119-й позиции находится Александра Саснович (542), 142-е место у Ольги Говорцовой (433).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 6076,
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5200,
4. Бьянка Андрееску (Канада) - 4665,
5. София Кенин (США) - 4490,
6. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,
7. Элина Свитолина (Украина) - 4301,
8. Серена Уильямс (США) - 3915,
9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875,
10. Наоми Осака (Япония) - 3625.