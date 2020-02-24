NYT: Выборы в США могут ужесточить санкции против России 2 24.02.2020, 13:23

Новые ограничения могут затронуть энергетический сектор.

Российская Федерация может пытаться вмешаться в выборы США в 2020 году, чтобы способствовать победе Дональда Трампа. РФ готова подставиться под новую волну санкций лишь бы победил выгодный для них кандидат.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает "Украинская правда".

Детали: По данным американской разведки, Россия пытается вмешаться в предстоящие американские выборы. Указывается, что президенту РФ Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа либо сенатора Берни Сандерса, который лидирует на кокусах среди демократов.

В NYT утверждают, что эти кандидаты больше нацелены на внутреннюю политику США, а не на внешнюю, что позволит России укрепить свои позиции в мире.

Автор статьи приходит к выводу, что независимо от того, кого изберут, Путин, вероятно, подорвал одну из своих основных целей: заставить Соединенные Штаты и их союзников отменить международные санкции, которые были введены после аннексии Крыма и военной агрессии против Украины.

По словам бывшего офицера национальной разведки в России Анджелы Стент, если РФ действительно будет вмешиваться в выборы США 2020 года, "это может привести к новым энергетическим санкциям".