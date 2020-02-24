В Праге переименовал в честь Немцова площадь, где находится посольство России 1 24.02.2020, 13:39

Борис Немцов

Решение чешских властей — акт солидарности с российской оппозицией.

Городской совет Праги 24 февраля принял решение о переименовании площади в Праге, где находится посольство России в Чехии, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Ранее эта площадь носила название Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского консульского учреждения в Чехии, сообщает "Настоящее время".

"Решение - акт солидарности с российской оппозицией", - сказано в заявлении городских властей чешской столицы. - Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России".

Идея о переименовании была вынесена на голосование мэром Праги Зденеком Гржибом. Он подчеркнул, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 года. Кроме посольства по новому адресу не находится никаких других учреждений.

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до того много лет занимал должность губернатора Нижегородской области. После прихода к власти Владимира Путина Немцов стал одним из его наиболее последовательных критиков и одним из лидеров оппозиционного движения в России.

Политик был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В его убийстве были признаны виновными и осуждены пятеро уроженцев Чечни: непосредственный исполнитель убийства, Заур Дадаев, получил 20 лет тюрьмы. Но заказчик убийства до сих пор не установлен.