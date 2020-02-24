Cирийская рулетка 24.02.2020, 14:03

Компромиссы в регионе не могут быть долговечными.

Войну между Россией и Турцией на северо-западе Турции все еще трудно себе представить. Последствия для обеих конфликтующих сторон были бы катастрофическими. И тем не менее, никогда война не казалось такой неизбежной, как теперь. «Операция может начаться в любой момент, — предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду. — Мы делаем последние предупреждения», пишет Neue Zürcher Zeitung (перевод — inosmi.ru).

За последние время Турция значительно увеличила свой воинский контингент в сирийской провинции Идлиб. С начала февраля Анкара послала туда еще 7000 солдат — такова оценка Сирийского наблюдательного центра по правам человека. По данным Международной кризисной группы до этого численность турецких войск в Сирии насчитывала 12 тысяч человек. Кроме того, Турция перебросила в удерживаемую исламистскими повстанцами провинцию 2500 бронетранспортеров, танков и тяжелых артиллерийских орудий.

Так Эрдоган отреагировал на быстрый захват все новых и новых территорий режимом Асада, произошедший с начала этого года. Наступление на последний оплот сирийских повстанцев длится с некоторыми перерывами уже десять месяцев. Но несмотря на массивную поддержку с воздуха со стороны России долгое время оно особых результатов не давало. Однако на прошлых неделях линии обороны повстанцев были буквально сметены. Контролируемая ими территория уменьшилась вдвое.

Всего за несколько дней войска Асада заняли оба самых важных города провинции — Марат-аль-Нуман и Саракеб — и вернули под свой контроль шоссе М5, ведущее из Дамаска и Алеппо. При этом войска режима захватили несколько наблюдательных пунктов турецкой армии и убили 13 турецких солдат. Эти пункты, окруженные сирийской армией, находятся теперь за линией фронта. Но Анкара не намерена убирать оттуда своих военных.

Наоборот: 5 февраля Эрдоган выдвинул ультиматум. Он пригрозил, что если войска Асада до конца месяца не возвратятся за линии, контролируемые турецкими наблюдательными пунктами, то Турция позаботится об этом сама. Он обосновал свое требование сочинским соглашением от 2018 года с Россией и соглашением о создании зон деэскалации от 2017 года. Оба документа возложили на Турцию роль державы-защитницы в регионе Идлиб.

Данные соглашения были призваны предотвратить дальнейшую эскалацию, но ни Россия, ни Турция их не придерживалась. Турция должны была создать вокруг Идлиба демилитаризованную зону. Для этого она должна была добиться отвода «групп радикальных террористов», прежде всего близкой к «Аль-Каиде» джихадистской коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам». Но последняя год назад взяла под свой контроль практически весь Идлиб. Поэтому и не были открыты шоссе М5 и М4 между Алеппо, Дамаском и Латакией, как это было предусмотрено сочинским соглашением.

Эрдоган не в лучшем положении

Эрдоган знает об этих промахах. И знает, что сейчас он идет на очень большой риск. Россия, обладающая господством в воздухе над Идлибом, вряд ли будет безучастно смотреть, когда турецкая армия пойдет в наступление на солдат Асада. Если бы Эрдоган был уверен в себе, он бы не назначил трехнедельного срока для своего ультиматума. С учетом того, с какой скоростью его противник захватывает новые территории, это очень большой срок.

Правда, повстанцы уже получают прикрытие от турецкой артиллерии. Ими сбиты два сирийских вертолета предположительно с помощью поставленных Турцией переносных зенитно-ракетных комплексов. Но как кажется, пока это ни Москву, ни Дамаск не волнует. Прежде всего, к западу от Алеппо войскам Асада удалось отвоевать новые территории, благодаря чему аэропорт столицы северной Сирии вновь открыт для полетов пассажирских самолетов — пока только в Дамаск и Каир.

Кроме того, российские и сирийские ВВС продолжают интенсивные бомбардировки. В четверг предположительно во время налета сирийской авиации вновь погибли два турецких солдата. Министерство обороны в Анкаре тут же заявило, что армия как и раньше при нападениях на турецкие позиции отреагировала и уничтожила 50 бойцов Асада, а также пять их танков и другие средства передвижения.

Тем не менее, Москва, судя по всему, считает, что находится по отношению к Анкаре в более выгодном положении. Российский президент Владимир Путин еще в 2015 году после того, как был сбит российский истребитель над турецко-сирийским пограничным районом, преподал Эрдогану урок. Он ввел тогда санкции на ввоз турецких импортных продуктов, прекратил туристические поездки в Турцию и остановил работы над одним из газопроводов. Чтобы избежать дальнейших миллиардных убытков, Эрдоган полгода спустя выразил Путину сожаление по поводу сбитого истребителя.

Что будет после Идлиба?

Вопрос в том, может Эрдоган и на этот раз проявить слабость. Только с декабря 2019 года более 900 тысяч человек бежали от войск Асада к турецкой границе. Если же режим захочет занять одноименную столицу провинции город Идлиб, то еще несколько сот тысяч человек обратятся в бегство. Давление на Турцию с требованием открыть ее закрытые границы усилится. Анкара хочет этого избежать любыми средствами, потому что уже сегодня 3,6 миллионов сирийцев, находящихся в стране — серьезная нагрузка для нее.

Проблему беженцев можно было бы несколько ослабить, если хотя часть из них могла укрыться в контролируемых Турцией областях севернее Алеппо. А вот потеряв Идлиб, Анкара утратит контроль над основными путями сообщения и плодородными аграрными районами Сирии. А это означает, что Турция и сирийская оппозиция потеряет важное средство давления, которое давало бы им возможность влиять на ход переговоров при выработке новой сирийской конституции.

Компромиссы в Сирии недолговечны

Чтобы усилить давление на Москву, Анкара вновь пытается сблизиться с Вашингтоном. Согласно сообщениям средств массовой информации Турция попросила США поставить дополнительные зенитно-ракетные комплексы «Патриот», чтобы быть более надежно защищенной от возможных нападений из Сирии. Но смогут ли и захотят ли США помогать Турции в Идлибе, сомнительно. Для этого Эрдоган должен будет, как минимум, сначала законсервировать закупленные российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Если взглянуть на происходящее трезво, то сейчас самым вероятным и разумным решением проблемы может стать еще один компромисс между Москвой и Анкарой. Режим Асада смог бы помимо шоссе в Алеппо получить контроль и над транспортными путями в Латакию и районы южнее ее. Дамаск и Москва ради этого отказались бы от штурма города Идлиб и от дальнейшего продвижения вперед. Только проблема в том, что подобные компромиссы в прошлом оказывались крайне недолговечными.