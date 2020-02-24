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Рынок труда в Беларуси сжимается угрожающими темпами

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  • 24.02.2020, 14:20
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Рынок труда в Беларуси сжимается угрожающими темпами
Фото: bymedia

Спрос на трудовые ресурсы в традиционных секторах сокращается.

По данным Белстата, в 2019 году крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 689,8 тыс. человек, а уволили 736,1 тыс человек. На чистой основе было уволено 46,3 тыс. человек, что сопоставимо с числом жителей Пружанского или Пинского районов, пишет naviny.by.

В региональном разрезе наибольшие чистые увольнения отмечены в Минской области. На работу было принято на 9680 человек меньше, чем уволено. Областей, в которых был бы зафиксирован чистый прием на работу по итогам 2019 года, не отмечено.

ИНФОГРАФИКА

В меньшей степени проблемы занятости характерны для Минска. В столице отмечено самое высокое движение трудовых кадров — 168,5 тыс. человек было принято на работу, 172,2 тыс. человек было уволено по различным причинам. Если взять во внимание, что в декабре 2019 года в экономике столицы было занято 1,08 млн человек, получается, что практически каждый седьмой сменил работу. И это без учета статистики малых и микроорганизаций, которые не отчитываются на регулярной основе.

2019 год был более активным с точки зрения смены работы по сравнению с 2018-м, увольнялись и получали работу чаще, чем в 2018-м, при этом численность занятых в экономике продолжала сокращаться.

Как влияет демография?

Одна из ключевых причин такого движения трудовых ресурсов — демографическая ситуация.

Беларусь начинает ощущать последствия демографической ямы 90-х годов — на рынок труда выходит небольшое поколение детей, рожденных в 90-е. При этом, несмотря на ухищрения властей (повышение пенсионного возраста, ловушки трудового стажа и другие приемы, чтобы люди продолжали работать), с рынка труда на пенсию уходит достаточно многочисленное поколение 60-х годов.

Мужчин в возрасте 60–64 года на начало 2019 года было 277,6 тыс., а молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет — 231 тыс. По женщинам ситуация еще более сложная: их в возрасте 55–59 лет было 397 тыс., а в возрасте 15–19 лет — 219 тыс.

При этом стоит учитывать, что более 20 тыс. человек в год умирают, не доживая до пенсии.

Частично демографическую проблему исправляли трудовые мигранты. Однако в последние годы чистый приток мигрантов сокращается. Не в последнюю очередь это происходит из-за слабых темпов развития экономики и стагнации в ключевых отраслях.

ИТ-сектор растет

Динамика приема и увольнения по отраслям показывает, что в Беларуси есть только один вид экономической деятельности, в котором ежегодный прирост численности превышает 1000 человек. Это сектор информационных технологий, который благодаря поддержке государства и особому налоговому режиму стал центром притяжения молодых кадров как из Беларуси, так и из стран ближнего зарубежья.

За 2019 год не менее 1200 человек из России, Украины, Азербайджана и других стран получили разрешение на работу в Парке высоких технологий (ПВТ). Отрасль привлекает зарплатами, которые превышают среднее значение по стране в несколько раз. Более 60% получателей сверхвысоких зарплат (более 10 000 рублей) — работники ИТ-сектора.

Из иных секторов, которые набирали работников чаще, чем увольняли, можно назвать государственное управление, здравоохранение, складскую деятельность, реализацию легковых автомобилей оптом и в розницу, лесозаготовки и горнодобывающую промышленность.

Суммарно в этих секторах (с учетом ИТ) было набрано дополнительно более 7000 работников.

Зоны упадка

Однако этого оказалось недостаточно даже для нивелирования негативных тенденций в промышленности Беларуси.

ИНФОГРАФИКА

За 2019 год чистые увольнения в промышленности составили более 19 тыс. человек, в 2018 году эта цифра не превысила 14 тыс. Наиболее значительные сокращения отмечены в электроэнергетике и производстве текстильной продукции. Каждая из этих отраслей потеряла более 3500 человек.

При этом в электроэнергетике ситуация осложняется предполагаемым вводом Белорусской АЭС, после запуска которой придется законсервировать целый ряд региональных электростанций.

Текстильная промышленность Беларуси не в состоянии справиться с потоком дешевой китайской продукции, и признаков, по которым положение дел изменилось бы, не наблюдается.

Но промышленность — не единственная головная боль для правительства. Сельское хозяйство, строительство, розничная торговля продолжают сокращать людей.

Особенно грустна ситуация в образовании. В 2019 году из этого сектора уволилось более 2000 работников на чистой основе. При этом увольняются преимущественно педагогические работники, по некоторым предметам удельный вес лиц пенсионного возраста в качестве преподавателей превысил 20% и продолжает расти. Школы все чаще сталкиваются с проблемой поиска педагогов из-за низкой заработной платы, которая значительно отстает от средней по стране.

Нужна смелость в решениях

Таким образом, спрос на трудовые ресурсы в традиционных секторах сокращается. При этом новых секторов, за исключением ПВТ, у нас не создано, инвестиции в Беларусь носят локальный характер и не создают новые рабочие места в массовом порядке, а регионы постепенно угасают, несмотря на усилия, чтобы их возродить.

Собственных ресурсов для быстрого роста экономики у Беларуси нет, а приход иностранных инвестиций сдерживается специфическим законодательством и отношением к инвестору.

Взрастить нечто вроде нового ПВТ можно только аналогичными условиями, а для этого требуется смелость в решениях, чего пока не наблюдается.


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