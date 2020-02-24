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В Витебске на выставке в музее родилась самая длинная в мире бабочка

  • 24.02.2020, 14:33
В Витебске на выставке в музее родилась самая длинная в мире бабочка
Фото: Валерий Шишанов

В природе ее можно увидеть только на острове Мадагаскар.

На выставке экзотических бабочек в Витебском областном краеведческом музее родилась сатурния мадагаскарская. Она считается самой длинной бабочкой в мире, пишет tut.by.

В природе эту бабочку из семейства павлиноглазок можно увидеть только на африканском острове Мадагаскар. Это самая длинная бабочка в мире: у нее 14−16-сантиметровый хвост. Из-за него ее еще называют бабочкой-кометой.

Помимо запоминающегося хвоста бабочка имеет еще и яркую окраску.

Фото: Валерий Шишанов

Плохо одно: обычно бабочки живут 4−5 дней. Поэтому поспешите в музей, чтобы увидеть красавицу.

Эта выставка в Ратуше открылась в январе и очень популярна, особенно в выходные дни. В экспозиции — бабочки из Филиппин, Южной Америки, Мадагаскара, Африки. В помещении для них создали тропический климат: +25 °С и влажность воздуха 60−80%.


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