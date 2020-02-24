Экс-глава МИД Литвы: Снятие санкций с белорусского режима было ошибкой 24.02.2020, 14:47

Аудронюс Ажубалис

У Вильнюса все еще есть механизм, чтобы остановить БелАЭС.

Литовский парламентарий, экс-глава МИД Литвы Аудронюс Ажубалис во время первого съезда «Движения против Островецкой АЭС» заявил, что снятие санкций с ряда белорусских чиновников и Александра Лукашенко в 2016 году было ошибкой, сообщает корреспондент Сharter97.org из Вильнюса.

«Островецкая АЭС — это небезопасный проект в небезопасном месте. Что делать? Литва в течение 8-10 лет имела на руках имела множество козырей. Плачевным было решение 2016 года, когда в том числе литовские политики активно агитировали за снятие экономических санкций с белорусского режима. Тогда Россия из-за своих проблем не могла достаточно финансировать этот режим», — заявил Ажубалис.

Политик добавил, что у Литвы все еще есть механизм, чтобы остановить небезопасный проект.

«Нужно понимать, что всегда существуют крайние меры, если угодно, "последний выстрел", который Литва еще не использовала. Поэтому петиция, под которой сейчас идет сбор подписей, очень важна, она играет на руку нашим политикам, прежде всего, президенту. Потому что только президент в Совете Европы может сказать на любой вопрос «нет» и этот вопрос будет остановлен. Это последнее средство, которое государство может использовать, когда видит, что его национальным интересам угрожают. Литва использовала этот механизм в 2006 году, когда президент Валдас Адамкус заблокировал мандат на переговоры с Россией. Тога условия переговоров были изменены. Поэтому и сейчас нельзя говорить, что противодействовать Островецкой АЭС слишком поздно. Мы все еще можем использовать механизмы, которые до сих пор не были задействованы», — добавил Ажубалис.

На съезде был утвержден текст петиции, адресованной Европарламенту. Движение против Островецкой АЭС выдвигает пять основных требований:

• принять постановление о том, что на белорусской атомной электростанции во время строительства первого реактора были допущены серьезные нарушения, главное из которых — выбор площадки. МАГАТЭ рекомендует не строить АЭС в радиусе 100 км от крупных населенных пунктов, тогда как Островецкая АЭС строится в 45 км от Вильнюса и в 20 км от литовской границы;

• призвать ядерные регуляторы Беларуси не выдавать лицензию на эксплуатацию АЭС в неположенном месте. Если власти Беларуси и Ростатом все же решат продолжить строительство второго, третьего и четвертого реакторов, ЕС должен требовать их перемещения, а также закрытия или перемещения первого реактора.

• призвать Европейскую комиссию и Европейский Совет выразить полную солидарность с Литвой в том, что Островецкая АЭС угрожает национальной безопасности и принять законы, запрещающие импорт электроэнергии с этой станции. В Литве соответствующий закон был принят в 2017 году.

• призвать Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, страны ЕС и стратегических партнеров ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство Островецкой АЭС.

• ускорить процесс синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой до 2025 года, чтобы снизить зависимость стран Балтии от российских источников энергии.