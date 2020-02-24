закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 15:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Некоторые обменники в Минске продают доллар уже за 2,26 рубля

  • 24.02.2020, 14:49
Некоторые обменники в Минске продают доллар уже за 2,26 рубля

Белорусская валюта обесценивается рекордными темпами.

24 февраля во время торгов на бирже доллар вырос на 0,0083 копейки до 2,2203 рубля.

Это новый рекорд обесценивания белорусской валюты. В конце прошлой недели доллар обновил исторический максимум (2,2120), который держался больше 4 лет: 10 февраля 2016-го курс зафиксировался на отметке 2,2069, но после этого был откат.

Telegram-канал «Работаем с Пушкиным» обратил внимание на то, что некоторые обменники в Минске продают доллар уже за 2.26 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников