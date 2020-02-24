Некоторые обменники в Минске продают доллар уже за 2,26 рубля 24.02.2020, 14:49

Белорусская валюта обесценивается рекордными темпами.

24 февраля во время торгов на бирже доллар вырос на 0,0083 копейки до 2,2203 рубля.

Это новый рекорд обесценивания белорусской валюты. В конце прошлой недели доллар обновил исторический максимум (2,2120), который держался больше 4 лет: 10 февраля 2016-го курс зафиксировался на отметке 2,2069, но после этого был откат.

Telegram-канал «Работаем с Пушкиным» обратил внимание на то, что некоторые обменники в Минске продают доллар уже за 2.26 рублей.