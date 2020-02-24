В новой военной стратегии Украины заложат курс на членство в НАТО 24.02.2020, 14:50

Это подтверждает стремление к членству в альянсе.

В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, в которую заложат курс Украины на членство в НАТО. Об этом 24 февраля заявил гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», - сказал он.

Апаршин отметил, что Украина практическими шагами подтверждает стремление к членству в альянсе.

«Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня, опять-таки, на уровне комитета будут внесены некоторые изменения», - сказал он.

Чиновник добавил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.

Напомним, в январе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО. Заявку должны рассмотреть в октябре.