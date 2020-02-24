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Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ

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  • 24.02.2020, 15:02
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Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ

Также команда может побить антирекорд лиги по пропущенным шайбам.

Минское «Динамо» впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиги на последнем месте, пишет tut.by.

Это стало известно после того, как рижское «Динамо» обыграло в гостях «Куньлунь» — 2:1.

Таким образом, отставание «зубров» от латвийской команды составило уже четыре очка. Именно столько минское «Динамо» может набрать за два оставшихся матча, но даже в этом случае уступит рижанам по дополнительным показателям.

Всего в этом сезоне команда провела 60 матчей, проиграв 47 из них. «Динамо» уже установило клубный антирекорд, проиграв по ходу чемпионата 12 матчей подряд.

Если же команда пропустит еще две шайбы в играх против ярославского «Локомотива» и московского «Динамо», то побьет антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за один сезон. Пока в пассиве «зубров» 224 гола.


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