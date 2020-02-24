закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 18:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Самые умиротворенные места для путешествий по Европе

3
  • 24.02.2020, 15:48
  • 1,778
Самые умиротворенные места для путешествий по Европе

Города для тех, кто не любит ходить вслед за толпой туристов.

Для тех, кто уже успел побывать в топовых европейских городах, не любит ходить вслед за толпой туристов и принципиально не планирует ехать туда же, куда и все, или мечтает увидеть вживую место, фотографиями которого не пестрит интернет, есть направления, названия которых большинство путешественников и не слышали, пишет phuket.com.

Ла-Рок-Гажак, Франция

Французская деревня Ла-Рок-Гажак была построена в Средневековье на скале, возвышающейся над берегом реки. Она впечатляет природными и архитектурными достопримечательностями.

Деревня утопает в зелени, туристов приглашают посмотреть на пещеры, где раньше жило местное население, и на замок 19 века.

Гостей привлекает живописность и неприступность места, разбитый здесь тропический сад, часовня и другие постройки.

Корчула, Хорватия

Корчула - город и остров в Хорватии. Здесь трудно заблудиться, потому что по планировке он напоминает скелет рыбы. Город-крепость славится своей исторической частью - княжеским дворцом 14 века, собором святого Марко.

Хватает на острове и современных развлечений - парков, ресторанов, центров водного спорта на оборудованных пляжах.

Эрисейра, Португалия

Рыбацкая деревушка Эрисейра в Португалии - отличное место, чтобы отдохнуть от городского шума и суеты. Здесь всегда хорошая погода, созданы условия для занятий водными видами спорта, например серфингом. А на столе у гостей Эрисейры всегда свежие и вкусные морепродукты, при желании Вы отправитесь ловить их сами под руководством местных жителей.

Вернацца, Италия

Городок Вернацца в Италии называют игрушечным. Из-за его цветных домиков, выстроенных в горах и раскрашенных в яркие цвета. Здесь нет привычных многоэтажек, зато есть свежий воздух и незабываемые пейзажи. Также Вернацца популярен традиционными итальянскими блюдами.

Кадакес, Испания

Испанский городок Кадакес, расположившийся на берегах Средиземного моря, - место с картин Пикассо, Дали и других популярных художников. Туристы приезжают сюда наслаждаться пейзажами, пляжами и морепродуктами.

Мандал, Норвегия

Ценители норвежских фьордов, предпочитающие немноголюдные туристские объекты, выбирают деревню Мандал. Сюда тоже путешественники едут за красотой природы. Умиротворяющей морской гладью, врезающейся в километровые скалы.

Гитхорн, Нидерланды

Голландский Гитхорн называют местной Венецией. Этот городок пронизан каналами и здесь тоже передвигаются на лодках. В романтическом месте с многочисленными мостиками, средневековыми постройками спокойствие этого региона контрастирует с оживленностью венецианских улиц.

Курессааре, Эстония

Городок Курессааре в Эстонии находится на острове. Здесь одновременно и весело, и спокойно. В Курессааре регулярно проводятся праздники и карнавалы, а за умиротворением туристы направляются в парки и сады. Среди популярных достопримечательностей здесь епископский дворец.

Касл Комб, Великобритания

Касл Комб признана красивейшей деревней в Великобритании. Здесь все словно застыло в Средневековье. Дух рыцарства и атмосфера загородной умиротворенности. Малоэтажные домики, отдых на природе, прогулки на лошадях - в Касл Комб приезжают остановить на секунду городской темп и полюбоваться природой.

Пейсли, Шотландия

Пейсли - немаленький, но спокойный город в Шотландии. Здесь путешественники окунаются в прошлое. Посещают аббатство, ратушу, старую библиотеку. В некоторых его частях кажется, что время остановилось пару столетий назад.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников