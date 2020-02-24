Самые умиротворенные места для путешествий по Европе 3 24.02.2020, 15:48

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Города для тех, кто не любит ходить вслед за толпой туристов.

Для тех, кто уже успел побывать в топовых европейских городах, не любит ходить вслед за толпой туристов и принципиально не планирует ехать туда же, куда и все, или мечтает увидеть вживую место, фотографиями которого не пестрит интернет, есть направления, названия которых большинство путешественников и не слышали, пишет phuket.com.

Ла-Рок-Гажак, Франция

Французская деревня Ла-Рок-Гажак была построена в Средневековье на скале, возвышающейся над берегом реки. Она впечатляет природными и архитектурными достопримечательностями.

Деревня утопает в зелени, туристов приглашают посмотреть на пещеры, где раньше жило местное население, и на замок 19 века.

Гостей привлекает живописность и неприступность места, разбитый здесь тропический сад, часовня и другие постройки.

Корчула, Хорватия

Корчула - город и остров в Хорватии. Здесь трудно заблудиться, потому что по планировке он напоминает скелет рыбы. Город-крепость славится своей исторической частью - княжеским дворцом 14 века, собором святого Марко.

Хватает на острове и современных развлечений - парков, ресторанов, центров водного спорта на оборудованных пляжах.

Эрисейра, Португалия

Рыбацкая деревушка Эрисейра в Португалии - отличное место, чтобы отдохнуть от городского шума и суеты. Здесь всегда хорошая погода, созданы условия для занятий водными видами спорта, например серфингом. А на столе у гостей Эрисейры всегда свежие и вкусные морепродукты, при желании Вы отправитесь ловить их сами под руководством местных жителей.

Вернацца, Италия

Городок Вернацца в Италии называют игрушечным. Из-за его цветных домиков, выстроенных в горах и раскрашенных в яркие цвета. Здесь нет привычных многоэтажек, зато есть свежий воздух и незабываемые пейзажи. Также Вернацца популярен традиционными итальянскими блюдами.

Кадакес, Испания

Испанский городок Кадакес, расположившийся на берегах Средиземного моря, - место с картин Пикассо, Дали и других популярных художников. Туристы приезжают сюда наслаждаться пейзажами, пляжами и морепродуктами.

Мандал, Норвегия

Ценители норвежских фьордов, предпочитающие немноголюдные туристские объекты, выбирают деревню Мандал. Сюда тоже путешественники едут за красотой природы. Умиротворяющей морской гладью, врезающейся в километровые скалы.

Гитхорн, Нидерланды

Голландский Гитхорн называют местной Венецией. Этот городок пронизан каналами и здесь тоже передвигаются на лодках. В романтическом месте с многочисленными мостиками, средневековыми постройками спокойствие этого региона контрастирует с оживленностью венецианских улиц.

Курессааре, Эстония

Городок Курессааре в Эстонии находится на острове. Здесь одновременно и весело, и спокойно. В Курессааре регулярно проводятся праздники и карнавалы, а за умиротворением туристы направляются в парки и сады. Среди популярных достопримечательностей здесь епископский дворец.

Касл Комб, Великобритания

Касл Комб признана красивейшей деревней в Великобритании. Здесь все словно застыло в Средневековье. Дух рыцарства и атмосфера загородной умиротворенности. Малоэтажные домики, отдых на природе, прогулки на лошадях - в Касл Комб приезжают остановить на секунду городской темп и полюбоваться природой.

Пейсли, Шотландия

Пейсли - немаленький, но спокойный город в Шотландии. Здесь путешественники окунаются в прошлое. Посещают аббатство, ратушу, старую библиотеку. В некоторых его частях кажется, что время остановилось пару столетий назад.