«Неправильные» зарплаты: почему реакция властей удивляет 2 24.02.2020, 15:56

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Проблему бюджетников чиновники называли «вбросом СМИ».

Тема начисленных по новой схеме зарплат бюджетников выходит на новый уровень. 25 февраля Комитет госконтроля проведет прямую телефонную линию на тему, посвященную этой проблеме.

«Жители всех регионов страны и Минска могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы», — говорится в сообщении КГК.

То, что изучением проблемы вслед за Минтруда, пусть и посредством трехчасовой горячей линии, займется ведомство Леонида Анфимова, лишний раз подтверждает ее серьезность. Хоть еще совсем недавно власти делали вид, что речь идет об отдельных случаях и недочетах на местах.

«Салiдарнасць» предлагает вспомнить, как развивались события и как на них реагировали власти.

Напомним, новую схему расчета зарплат для бюджетников ввели с 1 января 2020-го. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда сменила базовая ставка.

Власти уверяли, что нововведения не приведут к снижению выплат. Лукашенко усилил эти уверения обещанием «разобраться со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Первые звоночки из Гомеля

11 февраля в прессе появились сообщения из Гомеля. По информации tut.by, в Администрацию Лукашенко было отправлено письмо от одной из гомельских детских спортивных школ. В нем сообщалось, что работникам школы дали зарплату по новым правилам, но она оказалась меньше предыдущих.

Вскоре работники школы сообщили порталу о том, что им предложили подписать протокол заседания. Но при этом в документе оказался совсем не тот текст, который они ожидали увидеть. Тем, кто не согласился подписать протокол, якобы угрожали проблемами.

Признание проблемы, но с оговорками

14 февраля в Минтруда признали наличие проблемы, подчеркнув, что «большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются».

При этом ведомство организовало горячую линию для работников бюджетных организаций, пообещав не оставить без внимания каждый случай.

Лукашенко: «В СМИ пишут разное»

17 февраля Лукашенко поинтересовался у министра финансов Максима Ермоловича:

— Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела.

«Есть случаи вброса информации»

19 февраля Гродненщину посетила замглавы Администрации Лукашенко Ольга Чуприс. К тому моменту сообщения о упавших зарплатах бюджетников начали приходить и отсюда.

Чиновница сделала несколько заявлений о проблеме начислений.

— Этот вопрос — на постоянном контроле. Есть случаи вброса информации о том, что заработная плата в образовании, спортивных школах, культурной сфере снизилась. Проведенный мониторинг показал, что фонд заработной платы на январь не уменьшился, — заверила она сотрудников Волковысского колледжа ГрГУ имени Янки Купалы.

Позже Чуприс признала факт неправильного начисления зарплат:

— Выяснилось, что перекосы в начислении заработных плат были из-за того, что просто было неверно посчитано чаще всего. Соответственно пришли к выводу, что если такие изменения идут в начислении заработной платы, то необходимо практически в ручном режиме пересчитывать заработную плату для того, чтобы не допустить таких перекосов.