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В Ираке, Бахрейне и Кувейте зафиксировали первые случаи коронавируса

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  • 24.02.2020, 15:58
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В Ираке, Бахрейне и Кувейте зафиксировали первые случаи коронавируса

Все заразившиеся пациенты недавно были в Иране.

В Ираке, Бахрейне и Кувейте зафиксировали первые случаи инфицирования китайским коронавирусом. Все инфицированные пациенты недавно были в Иране.

Об этом пишет hromadske.ua со ссылкой на Reuters.

В Ираке коронавирус обнаружили у иранского студента, который въехал в страну еще до закрытия границы.

В Кувейте сообщили о трех инфицированных из 700 людей, которых эвакуировали 22 февраля из иранского города Мешхад. Это 53-летний гражданин Кувейта, 61-летний житель Саудовской Аравии и 21-летний мужчина, гражданство которого неизвестно.

В Бахрейне сообщили, что заразился гражданин Бахрейна, который приехал из Ирана.

Ранее в ряде стран уже решили закрыть границу с Ираном из-за коронавируса. В иранском городе Кум от нового китайского коронавируса умерли 50 человек. Это самое большое количество летальных случаев вне Китая.


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