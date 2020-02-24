Минчанин о ситуации в стране: Хочется чего-то нового 7 24.02.2020, 16:05

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Архивное фото tut.by

Люди устали от постоянно взлетающих цен.

Молодой минчанин поделился с пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» мнением о ситуации в Беларуси и рассказал, чего ожидает от этого года:

- Что касается цен. Надо начать с топлива. Тут все условности уже стерты. Если раньше у нас подъем был по одной копейке, то сейчас по десять. Приезжаешь на заправку заправляться… Если по работе заправляешь, то условно где-то по «таблетке», если заправляешь личный транспорт за свои деньги, то вспоминаешь, что раньше за эту сумму можно было просто бак заливать и ездить по 2 недели.

Лично моя позиция такова, что я уже устал следить за тем, как эти цены взлетают. Ты просто приходишь в магазин, и чтобы не тратить, не рвать себе нервы, ты просто берешь, что тебе надо и уходишь.

Если брать в общем, касательно ситуации, которая у нас сложилась в стране и всего, что происходит перед «выборами», задержания каких-то «сахарных» династий – это ничего не изменит. Это просто показуха перед «выборами».

Чисто от себя, прожив вот этот сознательный период Александра Григорьевича - хочется чего-то нового. Хочется чего-то нового, хочется каких-то перемен, хочется вдохнуть и выдохнуть полегче. Когда приезжаешь в ту же Европу (далеко ходить не надо), в тот же Вильнюс, Польшу – все попроще.

Хочется объективности и честности. Но вспоминая все те предыдущие выборы... очень не хочется, чтобы этим летом было то же самое.