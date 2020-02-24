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Беларусь импортировала из России истребители Су-30 СМ

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  • 24.02.2020, 16:18
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Беларусь импортировала из России истребители Су-30 СМ
Су-30СМ

Четыре самолета уже прибыли в нашу страну.

В декабре 2019 года Беларусь импортировала из России по «неопубликованным позициям» что-то на 270 миллионов долларов, отметил в Фейсбуке аналитик Егор Лебядок. По его мнению, речь могла идти о поставках самолетов.

В Министерстве обороны «Еврорадио» сообщили, что действительно речь идет о поставке истребителей Су-30 СМ.

«Четыре самолеты уже в Беларуси, - говорит официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. - Остальные по мере готовности будут поставляться в Беларусь. Согласно условиям контракта все 12 самолетов должны быть поставлены в Беларусь до 2022 года. Все соглашения в силе, все - как раньше.»

Контракт на поставку истребителей Су-30 СМ Беларусь подписала с Россией еще в 2017 году, а окончательную договор - в мае 2019-го. Первые два самолета прибыли в Барановичи 13 ноября 2019 года, вторая пара - 20 ноября.

Каждый год Россия должна поставлять в нашу страну звено из четырех истребителей.


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