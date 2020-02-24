«Яндекс» изменил логотип в честь дня рождения народного поэта Беларуси5
- 24.02.2020, 16:33
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Также под логотипом размещена цитата из одного из стихотворений Рыгора Бородулина.
"Яндекс" изменил логотип в честь дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина (1935 — 2014). 24 февраля ему исполнилось бы 85 лет. Буква "Я" переставлена с начала названия российской компании в ее конец. Но это видят только белорусские пользователи, сообщает "Еврорадио".
Также под логотипом размещена цитата из одного из стихотворений Бородулина:
Той, хто якае зашмат,
Ставіць сам сябе назад.
Это строка из детского стихотворения поэта "Азбука — вясёлы вулей".