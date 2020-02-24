закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Яндекс» изменил логотип в честь дня рождения народного поэта Беларуси

5
  • 24.02.2020, 16:33
  • 1,657
«Яндекс» изменил логотип в честь дня рождения народного поэта Беларуси
Рыгор Бородулин
Фото: «Еврорадио»

Также под логотипом размещена цитата из одного из стихотворений Рыгора Бородулина.

"Яндекс" изменил логотип в честь дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина (1935 — 2014). 24 февраля ему исполнилось бы 85 лет. Буква "Я" переставлена с начала названия российской компании в ее конец. Но это видят только белорусские пользователи, сообщает "Еврорадио".

Также под логотипом размещена цитата из одного из стихотворений Бородулина:

Той, хто якае зашмат,

Ставіць сам сябе назад.

Это строка из детского стихотворения поэта "Азбука — вясёлы вулей".


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников