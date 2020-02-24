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Хлебом не корми — дай величием погордиться

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  • Николай Травкин
  • 24.02.2020, 16:41
  • 2,002
Хлебом не корми — дай величием погордиться
Николай Травкин

А внутренними проблемами российской власти заниматься неинтересно.

Власть настойчиво вбивает в головы населения мантру, что у россиян какое то особое чувство гордости за величие Родины. И у некоторых других народов любовь к Родине случается, но у нас так сильно, что жизни без нее не представляют. Даже в мирное время — Родина или смерть!

Рассорились с ЕС. Объяснение, что мы им предлагали тесное сотрудничество от Лиссабона и до Тихого океана, и даже в НАТО готовы были интегрироваться, а они отказались.

А как же все остальные страны бывшего соцлагеря? А большая часть бывших советских республик почему живет в мире и сотрудничестве с ЕС?

Ответ один: они же не претендуют на особую роль в партнерстве, они же не требуют равенства между собой и всем Европейским союзом. А мы не можем стать одной из многих стран в ЕС.

А почему мы не можем? Почему не можем иметь те же права, как Германия, Франция, Польша или Эстония? А потому, объясняют нам, что менталитет нашего народа не позволяет. У нашего народа особая гордость за в е л и ч и е Державы. Они все маленькие или обычные. А мы великие! Причем и территориально, и — что особо важно — духовно. Ну и ракеты.

У меня гордость не страдает, если какое то другое государство не признает мою страну великой. Не признает и ладно, это их заботы, мне то какое дело.

У меня гордость не страдает, даже если некоторые государства не признают за Россией главной роли в победе над фашизмом. Ну, не признают, это их проблемы, пусть это будет на их совести.

У меня гордость страдает, когда руководители моей страны везде и постоянно канючат, что Россию сдерживают, что против России постоянно плетутся заговоры, что Россия готова дружить, но от нее постоянно отворачиваются и пинают.

Отворачиваются от того, кто постоянно чего то требует и, исходя из каких то своих соображений, уверен, что должны дать. Пинают того, необходимости в котором не видят, но он назойливо напрашивается на особые дружеские отношения.

У нас часто в виде примера приводят Китай. Но он же не всегда был таким могучим, что с ним — как с Америкой — никому невозможно не считаться. Я помню время, когда в отношениях с Китаем мы (а не они!!!) были Старшим братом. Но я не помню, чтобы руководители Китая периодически, на всех международных мероприятиях, жаловались, что Китай все обижают и сдерживают. Да и сейчас не грозят никого в ядерный пепел превратить.

Шаг за шагом решали и решают свои внутренние проблемы, занимались своей экономикой, вкладывались в свою науку, создавали приемлемые условия для инвестиций и международного сотрудничества. Никого не учили, как правильно жить, и никуда не вторгались своими войсками. И, вот, получите — второй полюс мира.

Россия уже 30 лет является самостоятельным субъектом мировой политики. Но кремлевских сидельцев и н а с е л е н ц е в (определение Г.Павловского) накрыл фантом былого величия и они настойчиво требуют, чтобы их воспринимали в качестве руководителей и представителей империи под названием СССР. Принцип действий тот же: не хотите уважать — заставим бояться!…

А внутренними проблемами заниматься неинтересно. Конкурентная экономика, эффективное и доступное здравоохранение и образование, создание мало-мальски приличной судебной системы, институты демократии заместо мурзилок, местное самоуправление — это же так долго, так муторно. Приятнее Родину любить и гордиться ее величием.

Тем более 75 лет Великой Победы приближается.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»


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