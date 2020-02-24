Егор Герасимов поднялся на рекордное для себя место в ATP

Егор Герасимов поднялся на рекордное для себя место в ATP1
- 24.02.2020, 16:44
Белорусский теннисист успешно выступил на турнире в Марселе.
Выход в четвертьфинал турнира АТP в Марселе обеспечил белорусскому теннисистку Егору Герасимову подъем на 65-е место в новом рейтинге АТP, пишет "Прессбол".
Это рекордная позиция Егора в карьере.
В первой десятке также изменений не произошло.
Рейтинг АТP от 24 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555
…65 (72). Егор ГЕРАСИМОВ — 809
…133 (137). Илья ИВАШКО — 406
…366 (363). Владимир ИГНАТИК — 101