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Егор Герасимов поднялся на рекордное для себя место в ATP

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  • 24.02.2020, 16:44
Егор Герасимов поднялся на рекордное для себя место в ATP
Егор Герасимов

Белорусский теннисист успешно выступил на турнире в Марселе.

Выход в четвертьфинал турнира АТP в Марселе обеспечил белорусскому теннисистку Егору Герасимову подъем на 65-е место в новом рейтинге АТP, пишет "Прессбол".

Это рекордная позиция Егора в карьере.

В первой десятке также изменений не произошло.

Рейтинг АТP от 24 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555

…65 (72). Егор ГЕРАСИМОВ — 809

…133 (137). Илья ИВАШКО — 406

…366 (363). Владимир ИГНАТИК — 101


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