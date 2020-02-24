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Ученые рассказали, как сахар влияет на поведение детей

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  • 24.02.2020, 16:55
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Ученые рассказали, как сахар влияет на поведение детей

Группа ученых провела тестирование дошкольников.

Распространено мнение, что сахар делает детей гиперактивными. The New York Times рассказывает, что ученые думают по этому поводу, пишет tut.by.

Теория о том, что сахар может менять поведение детей, впервые появилась в медицинской литературе в 1922 году. Но на нее не обращали внимания до выхода в 1975 году книги доктора Бена Файнгольда «Почему ваш ребенок гиперактивен». В ней описывался случай гиперактивности мальчика, и автор это связал с употреблением сладкого.

Позже некоторые исследователи предположили, что высокое содержание сахара в продуктах вызывает всплески выработки инсулина, а это ведет к выработке адреналина и гиперактивности. Но данные не были подтверждены.

Подробное исследование по этой теме опубликовали в New England Journal of Medicine. Группа ученых провела тестирование дошкольников и детей, которые, по мнению их родителей, были чувствительны к сахару. Оценивалось девять различных показателей когнитивной и поведенческой эффективности. Результаты показали: все-таки сахар не влияет на поведение и когнитивные функции детей: «Нет никаких доказательств того, что сахар сам по себе может превратить ребенка с нормальным вниманием в гиперактивного».

Тем не менее, ученые рекомендуют ограничить потребление сахара. Это не повлияет на поведение детей, но поможет защитить их от ожирения, диабета 2-го типа и болезней сердца.


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