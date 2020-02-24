Ученые рассказали, как сахар влияет на поведение детей 2 24.02.2020, 16:55

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Группа ученых провела тестирование дошкольников.

Распространено мнение, что сахар делает детей гиперактивными. The New York Times рассказывает, что ученые думают по этому поводу, пишет tut.by.

Теория о том, что сахар может менять поведение детей, впервые появилась в медицинской литературе в 1922 году. Но на нее не обращали внимания до выхода в 1975 году книги доктора Бена Файнгольда «Почему ваш ребенок гиперактивен». В ней описывался случай гиперактивности мальчика, и автор это связал с употреблением сладкого.

Позже некоторые исследователи предположили, что высокое содержание сахара в продуктах вызывает всплески выработки инсулина, а это ведет к выработке адреналина и гиперактивности. Но данные не были подтверждены.

Подробное исследование по этой теме опубликовали в New England Journal of Medicine. Группа ученых провела тестирование дошкольников и детей, которые, по мнению их родителей, были чувствительны к сахару. Оценивалось девять различных показателей когнитивной и поведенческой эффективности. Результаты показали: все-таки сахар не влияет на поведение и когнитивные функции детей: «Нет никаких доказательств того, что сахар сам по себе может превратить ребенка с нормальным вниманием в гиперактивного».

Тем не менее, ученые рекомендуют ограничить потребление сахара. Это не повлияет на поведение детей, но поможет защитить их от ожирения, диабета 2-го типа и болезней сердца.