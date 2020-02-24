Еще одна белоруска умерла после отдыха в Египте 3 24.02.2020, 17:13

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В тяжелом состоянии туристку доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию.

В гомельской больнице вечером 23 февраля умерла 47-летняя женщина, жительница Могилева. Утром того же дня она прилетела с отдыха в Египте, пишет tut.by.

На видео, которое в редакцию портала прислал читатель Никита, видно, как из самолета «Белавиа» врачи скорой выносят на носилках больного. Это видео Никита снял вчера днем, в 12.15, в гомельском аэропорту во время прилета рейса Хургада — Гомель. На этом же борту Никита через какое-то время улетел в Хургаду.

«Как только самолет приземлился, сразу же прилетела скорая, врачи на 15 минут забежали в самолет, очень суетились работники аэропорта, а потом из самолета на носилках вынесли человека, укутанного в черное, погрузили в скорую и с мигалками быстро уехали», — рассказывает очевидец.

В аэропорту «Гомель» подтвердили, что 23 февраля одному из пассажиров во время полета стало плохо. Сразу после приземления самолета женщину госпитализировали.

Напомним, всего в 2019 году в Египте умерли 11 туристов из Беларуси, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть человек из нашей страны. Причины смерти разные. В ноябре 2019 года выяснилось, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибли супруги – от острого отравления неизвестным ядом.