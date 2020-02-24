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Освобожденным из плена украинцам подарят квартиры

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  • 24.02.2020, 17:24
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Освобожденным из плена украинцам подарят квартиры

Также каждый из них получит компенсацию в размере $4 тысяч.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ведет переговоры о покупке квартир для освобожденных 29 декабря 2019 года из плена в ОРДЛО украинцев, пишет unian.net.

«В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Еще раз хочу подчеркнуть, что секретариатом уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных потребностях и социальном обеспечении», - подчеркнула она.

По словам Денисовой, сейчас освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили.

«При моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласилась. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания», - отметила омбудсмен.

Также, по словам Денисовой, Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, почкольку есть значительная потребность в их количестве. «Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких», - сообщила уполномоченный ВР по правам человека.

Она отметила также, что 27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, на котором будут рассмотрены вопросы и принято решение о выплаты денежной компенсации в размере 100 тысяч гривен ($4000).

«Относительно состояния здоровья могу уверенно сказать, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе, и стоматологическая. Кроме того, 11 человек заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны «Цибли». Прошу не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения освобожденных граждан Украины, ведь все процессы, связанные со скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени. Судьба каждого из них находится на моем личном контроле», - резюмировала Денисова.


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