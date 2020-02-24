Что происходит с курсом доллара в Беларуси? 6 24.02.2020, 17:35

1,773

Фото: Bloomberg

С начала года курс американской валюты вырос на 5,5%.

Курс доллара установил новый рекорд по итогам торгов 24 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже. Стоимость американской валюты составила 2,2246 белорусского рубля.

Это второй пик подряд. Предыдущий был зафиксирован в пятницу 21 февраля (в субботу и воскресенье торги не проводятся) — 2,2120 рубля. А до этого максимальный курс доллара был отмечен четыре года назад — в феврале 2016-го, когда составил 2,2069 рубля (с учетом деноминации).

«Сегодня очередной абсолютный максимум за все время», — подчеркнул старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии для naviny.by.

Почему в Беларуси растет доллар?

Финансовый аналитик объяснил рост курс доллара в Беларуси как внутренними, так и внешними факторами.

В Беларуси происходит снижение курса национальной валюты. На это есть свои причины. Во-первых, в декабре, и в январе население превратилось из чистого продавца валюты в чистого покупателя. Во-вторых, есть проблемы с экспортом товаров. Прежде всего, это касается экспорта нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России, а также экспорта калийных удобрений крупнейшему покупателю — Китаю, с которым не подписан контракт.

«В результате наших внутренних проблем растет стоимость валютной корзины. С начала года она выросла на 2,3%. Рост валютной корзины означает обесценивание белорусского рубля в среднем ко всем трем валютам — доллару, евро и российский рублю», — пояснил Вадим Иосуб.

Но быстрее других валют дорожает именно доллар. Он растет практически ко всем мировым валютам, в том числе и большинства развитых стран. К примеру, евро по отношению к доллару находится вблизи минимумов с весны 2017 года, австралийский доллар — на одиннадцатилетних минимумах.

Рост доллара финансовый аналитик объяснил тем, что американская экономика выглядит гораздо более здоровой, чем экономики других стран, включая Великобританию и Японию.

Доллар растет также из-за распространения коронавируса. Если раньше внимание было приковано к Китаю, то сейчас уже и к Южной Корее, Ирану и Италии. Американский доллар в этой ситуации играет роль «валюты-убежища». Мировые инвесторы бросаются скупать именно доллар и американские государственные облигации для защиты от рисков.

«Если наложить друг на друга два процесса (снижение белорусского рубля и опережающий рост доллара), получаем рост доллара с начала года на 5,5%. Но если разложить на факторы, то больший вклад в изменение курс доллара к белорусскому рублю внес рост доллара на мировых рынках»,— отметил Вадим Иосуб.

Независимые экономисты полагают, что в 2020 году среднегодовой курс доллара в Беларуси может вырасти примерно на 10%. По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар.

Вадим Иосуб не взялся прогнозировать курс доллара на конец года из-за непредсказуемости внешних и внутренних факторов, влияющих на него. Но в ближайшее время, если вирус продолжит гулять по планете, а Беларусь и Россия не подпишут нефтяные контракты, доллар будет дорожать.

«Не факт, что все оставшееся время до конца года доллар будет только дорожать. Скорее всего, с учетом плавающего курса в какой-то момент рост доллара сменится снижением, но о цифрах и сроках пока говорить невозможно», — отметил финансовых аналитик.

Тем, кто держит доллары, Вадим Иосуб порекомендовал не переживать. Тем же, кто в условиях неопределенности планирует покупать крупную сумму, советует делать это по частям. К примеру, раз в неделю или месяц.

«Получится купить по среднему курсу. Не самому дешевому, но и не по самому дорогому», — сказал финансовый аналитик.