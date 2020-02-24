закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Что происходит с курсом доллара в Беларуси?

6
  • 24.02.2020, 17:35
  • 1,773
Что происходит с курсом доллара в Беларуси?
Фото: Bloomberg

С начала года курс американской валюты вырос на 5,5%.

Курс доллара установил новый рекорд по итогам торгов 24 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже. Стоимость американской валюты составила 2,2246 белорусского рубля.

Это второй пик подряд. Предыдущий был зафиксирован в пятницу 21 февраля (в субботу и воскресенье торги не проводятся) — 2,2120 рубля. А до этого максимальный курс доллара был отмечен четыре года назад — в феврале 2016-го, когда составил 2,2069 рубля (с учетом деноминации).

«Сегодня очередной абсолютный максимум за все время», — подчеркнул старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии для naviny.by.

Почему в Беларуси растет доллар?

Финансовый аналитик объяснил рост курс доллара в Беларуси как внутренними, так и внешними факторами.

В Беларуси происходит снижение курса национальной валюты. На это есть свои причины. Во-первых, в декабре, и в январе население превратилось из чистого продавца валюты в чистого покупателя. Во-вторых, есть проблемы с экспортом товаров. Прежде всего, это касается экспорта нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России, а также экспорта калийных удобрений крупнейшему покупателю — Китаю, с которым не подписан контракт.

«В результате наших внутренних проблем растет стоимость валютной корзины. С начала года она выросла на 2,3%. Рост валютной корзины означает обесценивание белорусского рубля в среднем ко всем трем валютам — доллару, евро и российский рублю», — пояснил Вадим Иосуб.

Но быстрее других валют дорожает именно доллар. Он растет практически ко всем мировым валютам, в том числе и большинства развитых стран. К примеру, евро по отношению к доллару находится вблизи минимумов с весны 2017 года, австралийский доллар — на одиннадцатилетних минимумах.

Рост доллара финансовый аналитик объяснил тем, что американская экономика выглядит гораздо более здоровой, чем экономики других стран, включая Великобританию и Японию.

Доллар растет также из-за распространения коронавируса. Если раньше внимание было приковано к Китаю, то сейчас уже и к Южной Корее, Ирану и Италии. Американский доллар в этой ситуации играет роль «валюты-убежища». Мировые инвесторы бросаются скупать именно доллар и американские государственные облигации для защиты от рисков.

«Если наложить друг на друга два процесса (снижение белорусского рубля и опережающий рост доллара), получаем рост доллара с начала года на 5,5%. Но если разложить на факторы, то больший вклад в изменение курс доллара к белорусскому рублю внес рост доллара на мировых рынках»,— отметил Вадим Иосуб.

Независимые экономисты полагают, что в 2020 году среднегодовой курс доллара в Беларуси может вырасти примерно на 10%. По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар.

Вадим Иосуб не взялся прогнозировать курс доллара на конец года из-за непредсказуемости внешних и внутренних факторов, влияющих на него. Но в ближайшее время, если вирус продолжит гулять по планете, а Беларусь и Россия не подпишут нефтяные контракты, доллар будет дорожать.

«Не факт, что все оставшееся время до конца года доллар будет только дорожать. Скорее всего, с учетом плавающего курса в какой-то момент рост доллара сменится снижением, но о цифрах и сроках пока говорить невозможно», — отметил финансовых аналитик.

Тем, кто держит доллары, Вадим Иосуб порекомендовал не переживать. Тем же, кто в условиях неопределенности планирует покупать крупную сумму, советует делать это по частям. К примеру, раз в неделю или месяц.

«Получится купить по среднему курсу. Не самому дешевому, но и не по самому дорогому», — сказал финансовый аналитик.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников