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В Минске пройдет массовая стерилизация бродячих кошек и собак

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  • 24.02.2020, 17:48
В Минске пройдет массовая стерилизация бродячих кошек и собак

Акцию будет финансировать фонд Брижит Бардо.

В Минске пройдет массовая стерилизация бродячих кошек и собак. Об этом стало известно по итогам встречи Брижит Алуа, представительницы международного Фонда помощи животным французской кинозвезды Брижит Бардо, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Акцию будет финансировать фонд, который поставил одно условие — животным сохранят жизнь. В апреле в стерилизации поучаствуют немецкие ветеринары, осенью — американские специалисты, добавляет minsknews.by.

Зоозащитники предлагают создать в белорусской столице специальный центр по массовой стерилизации животных — и бродячих, и домашних. Предполагается, что это помогло бы контролировать количество беспризорных кошек и собак, не допускать их уничтожения.


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