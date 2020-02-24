В Минске пройдет массовая стерилизация бродячих кошек и собак 3 24.02.2020, 17:48

Акцию будет финансировать фонд Брижит Бардо.

В Минске пройдет массовая стерилизация бродячих кошек и собак. Об этом стало известно по итогам встречи Брижит Алуа, представительницы международного Фонда помощи животным французской кинозвезды Брижит Бардо, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Акцию будет финансировать фонд, который поставил одно условие — животным сохранят жизнь. В апреле в стерилизации поучаствуют немецкие ветеринары, осенью — американские специалисты, добавляет minsknews.by.

Зоозащитники предлагают создать в белорусской столице специальный центр по массовой стерилизации животных — и бродячих, и домашних. Предполагается, что это помогло бы контролировать количество беспризорных кошек и собак, не допускать их уничтожения.