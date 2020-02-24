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Ледовый дворец, который Лукашенко посетил в Египте, оказался фейком

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  • 24.02.2020, 18:07
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Ледовый дворец, который Лукашенко посетил в Египте, оказался фейком

Куда привезли белорусского диктатора?

Недавний визит Александра Лукашенко в Египет имел в том числе спортивную составляющую. Лукашенко посетил строящийся спортивный комплекс в новой административной столице страны. Его официальный сайт при этом сообщил, что «Александру Лукашенко показали строящийся бассейн и ледовый дворец, поинтересовавшись у него белорусским опытом возведения подобных объектов», пишет «Трибуна».

Также об этом написал телеграм-канал «Пул первого» (вероятно, принадлежащий пресс-службе Лукашенко): «Президенты посетили строящийся в Египте ледовый дворец (да, в Африке они тоже есть!). Лукашенко поделился опытом строительства аналогичных спортивных центов в Беларуси». Прикрепив такую фотографию.

Государственный телеканал «Беларусь 1» показал расширенную версию посещения Александром Лукашенко строящегося спортсооружения.

Из трех практически официальных публикаций можно сделать однозначный вывод: данный спортивный комплекс на четыре трибуны является строящимся ледовым дворцом. Но так ли это на самом деле?

***

Посмотрим на арену с разных ракурсов.

На ледовый дворец сооружение, откровенно говоря, не похоже. И вот пара аргументов.

Первый. Внутри трибун не так много пространства. Размеры хоккейной коробки составляют 60-61 метр в длину и 26-30 метров в ширину (в зависимости от стандарта). Но даже если выбрать узкий энхаэловский вариант, нужно пространство для лавок с одной стороны и для скамеек штрафников с другой.

Здесь определенно нет ни 60 метров в длину, ни 30 в ширину. Стандартную хоккейную коробку вписать сюда невозможно. Зато, по ощущениям, идеально вписываются гандбольная либо мини-футбольная площадки размером 40 на 20 метров.

Второй. Проходы к площадке настолько узкие, что через них никак не проедет машина для заливки льда. Кроме того, для громоздких «Замбони» совершенно нет места за пределами площадки: если присмотреться, недалеко расположены выходы на улицу.

Третий. Отсутствие температурной изоляции. Посмотрите еще раз на фото выше. В Каире температура воздуха в январе нередко превышает 20 градусов по Цельсию. Весной, летом и осенью там еще жарче. Тонкие прозрачные двери на выходах с площадки – это похороны для льда.

Четвертый. Спортсооружение совсем не похоже на ледовый дворец, хотя строительство почти завершено. В начале года спортивный комплекс посетил министр молодежи и спорта Египта Ашраф Собхи. По его словам, которые приводятся в материале на местном сайте, спортивный зал готов на 95 процентов. Но ни намека на будущий ледовый дворец на фотографиях нет. Для сравнения, посмотрите на фотографии к новости «Ледовый дворец в Туле готов на 95 процентов».

Пятый. В этом же материале на арабском есть подробный перечень видов спорта, которыми можно будет заниматься на территории всего спортивного городка в Ведиане, и среди них нет хоккея. Не упоминается вид спорта и на сайте строительной компании Concord Constructions: «Проект включает в себя закрытый зал вместимостью 7000 человек, на котором пройдет чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2021 года».

Отсылку к хоккею удалось найти в двух публикациях 2018 года, однако непонятно, имелся ли в виду хоккей на льду. Ледовую арену, по сообщениям СМИ, планировали включить в состав строившегося китайцами 345-метрового небоскреба. Но она наверняка будет похожа на типичные для торговых центров катки. Ну и к посещенному Александром Лукашенко сооружению отношения точно не имеет.

Кроме того, если бы в этом зале планировали играть в хоккей, местные СМИ наверняка бы делали об этом материалы. Все-таки ледовых арен в Африке не так чтобы очень много.

Шестой. Крытый зал, который посетил Александр Лукашенко, действительно строится под гандбол. Страна примет ближайший чемпионат мира в этом виде спорта. Неудивительно, ведь Международную федерацию гандбола возглавляет как раз Хасан Мустафа из Египта. Он, к слову, доволен темпами строительства крытого зала в Ведиане.

Седьмой. Если переслушать слова Лукашенко в репортаже на «Беларусь 1» с учетом всей этой информации, то их можно интерпретировать по-другому. Лукашенко привезли в крытый зал, к хоккею отношения не имеющий. А тот просто предложил подумать о трансформации сооружения под ледовый дворец: «У нас такие же ледовые площадки, такие же бетонные полы. Мы снимаем борта, лед разморозили за сутки и играем в волейбол, проводим концерты. Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в ОАЭ создавали первую площадку. В многофункциональный зал можно добавить еще одну функцию – хоккейную».

ГосСМИ написали о том, что у Лукашенко интересовались белорусским опытом строительства спортивных сооружений. Советы Лукашенко, однако, оказались так себе. Во-первых, он, видимо, не учел, что хоккейная площадка значительно больше гандбольной. Во-вторых, допустил ошибку: никто перед волейбольными соревнованиями и концертами лед за сутки не размораживает. Его накрывают специальным полотном. На «Минск-Арене» оно синего цвета, поэтому сотрудники называют его «синька».


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