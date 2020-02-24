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В Беларусь приходит новая сеть дискаунтеров «Грошык»

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  • 24.02.2020, 18:09
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В Беларусь приходит новая сеть дискаунтеров «Грошык»

Дизайн логотипа очень похож на польскую сеть магазинов «Grosik».

Торговая сеть «Грошык» начнет свое развитие с районных центров и собирается охватить региональные города с населением около 50 тыс. человек. Первый магазин откроется 25 февраля в Слониме. Новый ретейлер планирует потеснить российские сети «Светофор» и «Доброцен» за счет еще более низких цен на популярные продукты повседневного спроса и после освоения райцентров прийти в крупные города, пишет onliner.by.

Новый ретейлер позиционирует себя как жесткий дискаунтер. Здесь собираются представить товары по крайне низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование. Торговые залы оформят в стиле минимализма, но в сравнении с конкурентами пространства будет больше — хватит места для покупателей с детскими колясками.

— Формат «жестких» дискаунтеров сейчас весьма популярен в Европе, — отмечают в торговой сети «Грошык». — За счет внутренней экономии цены на товары могут быть гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Такой же будет и наша стратегия. При этом мы постараемся избежать ошибок других сетей и не забывать о комфорте для покупателя. Низкие цены не отменяют создание хотя бы минимального уюта — это вопрос подхода и заботы о людях.

Обратим внимание на то, что дизайн логотипа дискаунтера очень напоминает одноименную польскую сеть магазинов «Grosik».


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