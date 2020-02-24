Почему заявление Лукашенко о «предложении Путина» может оказаться неправдой 1 24.02.2020, 18:26

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Фото: ТАСС

Есть сомнения в том, что Кремль готов компенсировать Беларуси издержки от налогового маневра.

В минувшую пятницу Александр Лукашенко сообщил о радостной новости: ему позвонил Владимир Путин и выразил готовность компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин в размере $300 миллионов, пишет «Салiдарнасць».

В тот же день Лукашенко на встрече с послом в России Владимиром Семашко заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $420-430 млн.

После этого наступила пауза: ни в Минске, ни в Москве не сообщают, когда могут быть подписаны контракты о возобновлении поставок нефти в Беларусь и на каких конкретно условиях.

Но уже есть сомнения в том, что россияне на самом деле готовы предложить устраивающий белорусскую сторону вариант.

И дело не только в том, что, как выяснилось, «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию», а в правительстве РФ вообще озвучили довольно смешной вариант компромисса.

Если проследить историю переговоров Минска и Москвы за последние полтора года, но можно обнаружить, что белорусские власти неоднократно объявляли о достижении побед.

Если касаться только вопроса о налоговом маневре, то, по словам посла Беларуси в России, формулу компенсации должны были определить еще к 15 декабря 2018 года. Затем Владимир Семашко выражал уверенность, что 13 февраля 2019 года «будет решение вопросов, связанных и с налоговым маневром, с нефтью и газом».

А самый эпичный прогноз белорусский посол озвучил два с половиной месяца назад, в начале декабря.

Во-первых, Семашко рассказал о решении вопроса по налоговому маневру: компенсация издержек начнется с 1 января 2022 года, когда будет завершена унификация налогового законодательства. А на 2020 год стороны пересмотрят формулу ценообразования на нефть и «это дает определенные гарантии, что следующий год наши НПЗ должны пройти безболезненно». На деле белорусские НПЗ до сих пор, как говорят, на подсосе.

Во-вторых, не сбылось заявление Семашко о том, что Минск и Москва «в ближайшие две недели» решат вопрос о цене на российский газ. Протокол о ценах на 2020 год был в итоге подписан только в середине февраля.

В-третьих, фейком оказалось заявление о том, что Россельхознадзор лишат «права вето» на поставки белорусских продуктов

– После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должна принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, — рассказал Семашко.

Речь шла именно о том Россельхознадзоре, который недавно снял более 600 кг белорусской молочки с московской выставки «Продэкспо-2020», чем взбесил Лукашенко.

На этот раз об уступках Москвы по нефти публично рассказал сам Лукашенко («Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо»), что, возможно, действительно свидетельствует о приближении сторон к компромиссу.

Но предыдущие заявления белорусских властей словно предупреждают: не стоит удивляться, если договориться не удастся и на этот раз.