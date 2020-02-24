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Анджей Дуда: Россия - агрессор по отношению к Украине и другим странам

  • 24.02.2020, 18:37
Анджей Дуда: Россия - агрессор по отношению к Украине и другим странам
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши также подчеркнул, что РФ демонстрирует свою силу, нарушая воздушное пространство других стран.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, а также ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. Об этом глава государства заявил в интервью еженедельнику Sieci, передает «Радио Польша».

Президент Польши подчеркнул, что Россия демонстрирует свою силу, нарушая воздушное пространство других государств.

«Таким образом, Россия не является страной, о которой можно сказать, что она заслуживает доверия и мирно реализует свои интересы. Мы, напротив, являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, между тем как Россией оно явно и заведомо нарушается. Мы неоднократно выступали против этого, защищая Украину или Грузию. Это, конечно, не нравится Москве», - подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО в Польше.

«Они, несомненно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и против стран Балтии это присутствие необходимо», - подчеркнул президент Польши.


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