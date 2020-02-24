Что дочь Юрия Захаренко узнала от соучастника убийства ее отца 11 24.02.2020, 18:43

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«Немецкая волна» опубликовала новые кадры встречи Елены Захаренко с Юрием Гаравским.

Это расследование «Немецкой волны» произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Хотя речь идет о событиях 20-летней давности. В 1999 году в Минске пропали три известных критика Александра Лукашенко.

Многие в Беларуси подозревали, что к их исчезновению причастны околовластные структуры. Хотя его избрали демократическим путем, Лукашенко укрепил личную власть и стал бессменным правителем. Протесты стали жестоко подавляться. Долгие годы Лукашенко называли последним диктатором в Европе. Среди тех, кто не боялся критиковать правителя, был экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. В результате публикации расследования DW всем стало известно, что к его исчезновению могли быть причастны бойцы белорусского СОБРА, так называемого «эскадрона смерти».

В роли ключевого свидетеля выступил Юрий Гаравский. С ним решила встретиться дочь Юрия Захаренко Елена, чтобы посмотреть Гаравскому в глаза. По словам Елены, она хотела понять, говорит ли он правду. Ее встреча с соучастником похищения и убийства ее отца состоялась при включенных камерах DW в Швейцарии, где Гаравский попросил убежища.