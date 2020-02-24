Новый сезон чемпионата Беларуси откроется матчем «Энергетик-БГУ» – БАТЭ 24.02.2020, 19:04

Стали известны даты и время матчей первого тура чемпионата Беларуси-2020.

Об этом сообщает «Трибуна».

1-й тур

19 марта

Энергетик-БГУ – БАТЭ – 17.00

Шахтер – Торпедо-БелАЗ – 19.00 (ТВ)

20 марта

Динамо Брест – Смолевичи – 18.00 (ТВ)

Динамо Мн – Рух – 20.00 (ТВ)

21 марта

Витебск – Городея – 14.00

Ислочь – Неман – 16.00

22 марта

Слуцк – Славия – 14.00

Белшина – Минск – 16.00

Что касается календаря игр со 2-го по 10-й туры, то он будет опубликован 16 марта после того, как будут определены все участники полуфинальных поединков Кубка страны-2019/20. Напомним, 9 и 10 марта пройдут первые игры 1/4 финала, 14 и 15-го – ответные.