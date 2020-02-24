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Житель Светлогорска: Дед из Шклова приехал и уехал, а нам тут жить

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  • 24.02.2020, 19:31
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Житель Светлогорска: Дед из Шклова приехал и уехал, а нам тут жить

Многие жители Светлогорска уже вынуждены ходить в респираторах.

Причина – испорченный выбросами завода беленой целлюлозы воздух. Об этом рассказал житель Светлогорска, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Александр Михайлов, пришедший на вчерашнюю акцию протеста в защитном костюме, передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Почему я так вырядился? Потому что невозможно дышать. Дед из Шклова приехал и уехал – это ничего не значит. Приехал и уехал. А жить, дышать нам. Сегодня можно. Сегодня роза ветров такая.

В Якимовой Слободе люди боятся селиться. У них комнаты сейчас не продаются. Никто не покупает, никому не надо это все.

Невозможно дышать уже. Почему я так выгляжу? Тут так ходят. Такой костюм для жителей Светлогорска превращается практически в норму. Да, так у нас ходят. Я наблюдаю, как водитель, что люди реально уже ходят в респираторах.

Отравляющий воздух в Светлогорске завод был построен при помощи кредитов китайских банков, генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 млн долларов. Строительство сопровождалось скандалами и с китайским генподрядчиком был расторгнут контракт. На днях в Светлогорск приезжал Лукашенко, который официально запустил завод.


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