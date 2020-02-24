Дорожный конфликт в Барановичах: женщина напала на мужчину 12 24.02.2020, 20:45

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Нападение на водителя / Скриншот с видео

Происшествие случилось 23 февраля.

Дорожный конфликт в Барановичах попал на видео, которое появилось на странице Андрея Гомыляева в ВК, передает euroradio.fm.

На нем видно, как женщина прямо на улице напала на мужчину. Вероятно, ей показался опасным маневр чужого автомобиля. Она вышла из Suzuki, подошла к автомобилю Opel, открыла дверь и попыталась нанести удары рукой. А потом вернулась в свою машину и уехала.

Происшествие случилось 23 февраля.