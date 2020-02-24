Мнучин: Экономика будет «сильным вспомогательным фактором» для переизбрания Трампа 24.02.2020, 21:00

Стивен Мнучин

Фото: EPA/UPG

Министр финансов США думает, что Трамп может «поставить» на фактор экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, несмотря на множество препятствий, которые могут быть весомыми для роста США в этом году, мощь экономики США окажется самым важным фактором, когда американцы будут выбирать себе президента, сообщает zn.ua со ссылкой на CNBC.

Мнучин заявил что рост ВВП на 3% в США, обещанный Трампом, может и не сбыться в 2020 году. Однако американцев волнуют их рабочие места и рост уровня безработицы. Он заявил CNBC, что видит фактор экономики "тузом в рукавах" Трампа на выборах президента США. "И если вы сравните экономику США относительно мировой экономики, США - это яркое пятно мирового роста", - сказал он.

"ВВП - это глобальная статистика, статистика людей действительно волнует, работают они, получают больше рабочих мест, получают они больше зарплаты? На этом фронте мы [администрация Трампа] мы получаем твердую "пятерку" - сказал Мнучин.

Недавно американское безработица достигла 50-летнего минимума, продолжая последовательную тенденцию к снижению, начатую в 2010 году. Реальный средний почасовой заработок для всех частных работников сельского хозяйства с января 2019 года по январь 2020 года увеличился на 0,6%, сообщает Бюро статистики труда США.