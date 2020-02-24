В Украине резко снизили стоимость газа для населения 24.02.2020, 21:27

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Газ для украинцев подешевел до минимума за четыре года.

Стоимость газа за февраль снизилась на 700 гривен за тысячу кубометров, сообщает korrespondent.net.

На февраль Нафтогаз снизила цену на газ для населения на 15%, или на 700 гривен - до 3 950 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценки газзбытов и доставки).

"Цена 3,95 грн за кубометр является самой низкой оптовой цене Нафтогаза для населения с апреля 2016 года", - отметили в пресс-службе компании.

Отметим, Нафтогаз снизил на март цены на газ для промышленности и бюджетников на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (с НДС).

В то же время, Оператор ГТС Украины отмечает, что цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже уже упали ниже 4000 гривен с НДС.