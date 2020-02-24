Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес 24.02.2020, 21:55

Уоррен Баффет

Американский миллиардер назвал эту компанию «невероятной».

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, передает «Лента.ру».

Баффет заявил, что воспринимает компанию из Купертино не просто как акции во владении принадлежащей ему Berkshire Hathaway, а как собственный бизнес. «Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — сказал бизнесмен.

Также миллиардер признался, что недавно сменил свой смартфон Samsung на последний iPhone. При этом 89-летний бизнесмен признался, что не использует все возможности аппарата. «У большинства людей вся жизнь построена вокруг смартфона. А я использую его как телефон», — добавил Баффет.