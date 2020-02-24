Пять главных предложений от «Белтехосмотра» 5 24.02.2020, 22:01

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Пошлину от ТО отвяжут?

В последние пару недель в новостных лентах появлялась дозированная информация о нововведениях в техосмотре, которые, возможно, ждут водителей. Возможно — потому что на данный момент мы говорим лишь о предложениях от «Белтехосмотра», направленных в Минтранс. Примут ли их все — вопрос. Onliner решил объединить все разрозненные данные в одном тексте. Прокомментировать согласился один из составителей предложения — начальник управления организации гостехосмотра Михаил Ващило.

Отвязка госпошлины от ТО

— Документ довольно объемный, но главное, пожалуй, это дифференцирование прохождения ТО и уплаты госпошлины за право допуска автомобиля к участию в движении. Альтернативу мы не предлагали — собственно, в свое время, в начале 2014 года, не предлагали альтернативу и нам. Мы считаем, техосмотр как процесс и величина суммы так называемого дорожного сбора не особенно сочетаются.

Параллельно про работу над этим вопросом говорят в Министерстве финансов. «Проект указа несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт, — заявлял министр Максим Ермолович. — Но речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного сбора с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок. Дорожный сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. Будет иная система контроля. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты».

Результаты ТО — на смартфон

— Не менее важно закрепить в документах нашу базу данных. Она хранит в себе информацию обо всех ТО, которые были пройдены за истекший период. Мы предлагаем ее, так сказать, узаконить. С ее помощью мы можем выдавать копии диагностических карт (например, при купле-продаже). Также с ее помощью у водителей появится возможность получать разрешение на допуск к дорожному движению посредством информационных ресурсов. Грубо говоря, после прохождения самого осмотра его результаты можно будет присылать прямо на смартфон. Диагностическую карту можно будет распечатать, а разрешение на допуск будет выглядеть не как наклейка на лобовое стекло, а как QR-код.

К слову, в некоторых странах обязательным документом является именно диагностическая карта. Буквально в минувший четверг мы общались с представителями латвийской погранслужбы, рассказывали о свежем случае. Водитель, не предоставивший карту, получил штраф в 55 евро.

QR-код вместо наклейки

— Следующий этап — внедрение QR-кода. Для этого нужно, чтобы наша база данных была закреплена. В QR-коде будут «зашиты» все диагностические работы, информация о собственнике, масса авто, госномер, дата проведения техосмотра, срок действия разрешения. Последнее — специально для того, чтобы избежать попыток изменить этот параметр. QR-код можно распечатать, представить в электронном виде проверяющему — например, инспектору.

— При этом не стоит забывать, что наша база данных должна быть предоставлена сотрудникам ГАИ. То есть в будущем им может не понадобиться никаких документов для проверки ТО у автомобиля. Но мы считаем, QR-код стоит хранить автовладельцу — хотя бы на тот случай, если у инспектора не будет доступа к борткомпьютеру. Напомним, разрешение все еще входит в перечень возимых документов — тех, что нужно иметь с собой.

Исключение из перечня необходимых для ТО вещей огнетушителя и аптечки

— Внесли предложение об отмене обязательного наличия аптечки и огнетушителя при прохождении ТО. Знак аварийной остановки остается в перечне — все-таки водителю нужно обозначить себя при аварийной остановке. Почему предлагаем убрать огнетушитель? Не все водители знают, как им пользоваться — максимум прочитали инструкцию при покупке, а потом благополучно забыли. В экстренной ситуации вспомнит порядок действий далеко не каждый. Кроме того, распространились манипуляции при прохождении линии — люди передают друг другу огнетушители, просто чтобы пройти техосмотр. С аптечками та же ситуация. Меняется перечень обязательных лекарств, для серьезных манипуляций все же нужны определенные медицинские знания, первоначальная подготовка.

Одним словом, мы считаем, наличие огнетушителя и аптечки не влияет на техническое состояние автомобиля. На комплектацию авто, которое должно быть зафиксировано в ПДД, — возможно. Но не на техчасть, за проверку которой отвечает гостехосмотр. По той же причине из перечня документов, представляемых для получения разрешения на допуск, исключена медсправка.

«При смене владельца — ТО вне зависимости от срока»

— Предлагаем вернуть практику, которая существовала ранее. Намерены дифференцировать ТО при смене владельца в случае продажи. Это, как предполагаем, должно коснуться и новых авто (до трех лет). Считаем, новому хозяину необходимо знать о состоянии его машины уже после сделки.

Также озвучили желание делегировать обязанность выдавать международные сертификаты (например, опасные грузы) аккредитованным лабораториям.

В «Белтехосмотре» надеются, что примененные меры помогут вернуть автовладельцев на станции, простимулируют их проходить техосмотр. Сейчас же число людей, отказывающихся от процедуры, растет ежегодно примерно на 10 процентов.