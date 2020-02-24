Двое парней напали на милиционера после того, как он попросил их не курить 24.02.2020, 22:15

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Конфликт произошел в поезде Осиповичи — Минск.

В Беларуси ищут ребят, которые напали на милиционера после того, как он сделал им замечание за курение в тамбуре поезда, передает «Онлайнер».

По предварительным данным, инцидент начался в электричке Осиповичи — Минск, где курила компания молодых людей. 21-летний сотрудник милиции в тот день не находился на службе, однако, увидев курящих в тамбуре, представился милиционером, показал служебное удостоверение и сделал замечание. В ответ парни начали оскорблять правоохранителя, а покидая вагон, двое из них ударили его в лицо и толкнули в спину.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».