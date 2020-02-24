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Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

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  • 24.02.2020, 22:20
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Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

Подарок был передан на хранение в национальный архив США.

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет. Об этом говорится в документе, опубликованном Федеральным реестре США 24 февраля, передает РБК.

Подарок был вручен 19 августа 2018 года. Он представляет собой коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, выпущенными к Чемпионату Мира по футболу в России.

Как говорится в документе реестра, стоимость набора составляет $1,5 тыс. Он был передан на хранение в национальный архив США.

Список всех подарков, полученных американскими чиновниками от представителей других стран в 2018 году занимает более 100 страниц.


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