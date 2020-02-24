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Известный экономист: Быстрый рост китайского ВВП – это фейк

  • 24.02.2020, 22:39
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Известный экономист: Быстрый рост китайского ВВП – это фейк

Cейчас в Китае думают об «издержках вранья по сравнению с плюсами пропаганды».

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов назвал быстрый рост китайской экономики фейком.

Рубен Ениколопов считает, что паника в связи с коронавирусом съест 0,5% роста китайского ВВП – он официально уменьшится до 5,5%, передает «Солидарность».

Но более интересно следующее высказывание ректора РЭШ.

– На самом деле, конечно, мы не знаем, как растет Китай. Когда я в январе был в Пекине, там в кулуарах серьезно обсуждали, что у них может произойти такое историческое событие… Они сейчас пятилетний план пишут очередной. И там может не быть конкретной цифры ожидаемого экономического роста. Во-первых, потому что реалистично это будет существенно более низкая цифра, чем предыдущая, – рассказал Рубен Ениколопов.

По его словам, сейчас в Китае думают об «издержках вранья по сравнению с плюсами пропаганды».

За последнее десятилетие ВВП страны официально рос ежегодно в среднем на 6-7%. Но экономист заявил: быстрый рост китайского ВВП – это фейк.

Рубен Ениколопов отметил: если каждый год завышать экономический рост условно на 2%, то за двадцать лет получится внушительная цифра.

– Если врать понемножку, но очень долго, то ложь накапливается неимоверная – но люди ее не замечают, – сказал ректор РЭШ.

Он также отметил, что другим странам будет трудно приблизиться к темпам роста китайской экономики – просто потому, что там высокие показатели достигались, прежде всего, за счет переселения людей из деревни в город. В Европе урбанизация завершилась полвека назад.


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