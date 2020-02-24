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Фотофакт: в Антарктиде снег стал малиновым

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  • 24.02.2020, 22:58
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Фотофакт: в Антарктиде снег стал малиновым

В начале февраля температура в Антарктиде достигла рекордных 18,3 градусов.

В Антарктиде несколько недель назад снег вокруг украинской станции Академик Вернадский стал малиновым.

Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства образования и науки Украины, передает «Новое время».

Такой цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли. Украинские ученые идентифицировали их как хламидомонады - Chlamydomonas nivalis.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу в течение продолжительной зимы. Когда в Антарктиде наступает лето, они прорастают.

Кроме зеленого пигмента хлорофилла, клетки водорослей содержат красный слой пигмента каротина, из-за которого на снегу появляются малиновые пятна. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

В сообщении Министерства образования и науки также отмечается, что «цветение» снега способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает, поэтому водорослей становится еще больше.

С наступлением холодов «цветение» снега прекращается. Кроме Антарктиды, такое явление можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Напомним, в начале февраля температура в Антарктиде достигла рекордных 18,3 градусов Цельсия.


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