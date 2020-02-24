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Как белорус самостоятельно вычислил и обезвредил «двойника» своего Ford в РФ

  • 24.02.2020, 23:44
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Как белорус самостоятельно вычислил и обезвредил «двойника» своего Ford в РФ

Мужчина случайно выяснил, что по российским дорогам катается авто с таким же VIN.

Минчанин Александр купил новый Ford Explorer еще пять лет назад. По стечению обстоятельств за машиной вынужден был ехать в Санкт-Петербург. В конце прошлого года, во время прохождения очередного ТО, мужчина случайно выяснил, что по российским дорогам катается Explorer с таким же VIN. То есть объявился «двойник». Ситуация опасна и при пересечении границы, и при проверке по базам ГАИ. Потому Александр решил, не теряя времени, самостоятельно провести расследование и предоставить в правоохранительные органы полный пакет доказательств, пишет «Онлайнер».

Одни данные — две машины

«Дилеры Ford в Беларуси в 2015 году почему-то обслуживали все модели производителя, кроме Explorer, — объясняет факт покупки автомобиля в России Александр. — Поэтому я поехал за внедорожником в Питер, к официальному дилеру. Ездить раз в год по 800 км в одну сторону на техобслуживание меня не смущало. Петербург — красивый город, я всегда совмещал полезное с приятным в этих поездках. В Минске же в свое время машина благополучно прошла все процедуры по оформлению утильсбора и встала на учет. Никаких проблем с регистрацией не было. Пока в ноябре прошлого года я не приехал на очередное ТО».

«Во время обслуживания мастер по гарантии ввел в базу данных VIN-номер. И тут вдруг заявил: „У меня ошибка, что ли? Компьютер выдает две машины“. Так выяснилось, что у моего Ford есть „двойник“, — вспоминает мужчина. — То есть появился еще один автомобиль такой же марки, цвета кузова, с такими же данными в документах, но зарегистрированный в РФ. Сказали, катается с регистрационными знаками 73-го региона (Ульяновская область). Я тут же проверил полученную информацию в общей базе ГИБДД. Просто вбил свой VIN в поисковую строку. Опасения подтвердились — действительно, у моего Ford появился „двойник“. Он на самом деле был поставлен на учет в Ульяновске. Я сказал сотрудникам дилера, что немедленно отправляюсь в полицию».

Чем опасен «двойник» для владельца «истинной» машины?

Во-первых, любая проверка по базам ГАИ (ГИБДД) означает изъятие автомобиля на месте (фактические номера будут не совпадать с закрепленными за VIN, не совпадут сведения о регистрации). Во-вторых, если владелец «двойника» захочет провернуть манипуляцию со страховкой и объявит об угоне, машина попадет в международный розыск — за границу уже не выедешь, будет вновь грозить изъятие.

Что делать?

Первая мысль — идти в полицию писать заявление — не самая верная. Общаясь с представителями МВД РФ, автовладелец немного схитрил: «Описал обстоятельства ситуации с формулировкой „с бедой столкнулся мой товарищ из Минска, что ему делать?“. Так выяснил, что вместе с заполнением бумаг в отделении полиции по месту нахождения дилера потребуется и еще одна „формальность“ — нужно оставить машину для проведения экспертизы. Собственно, чтобы избежать этого, я и придумал хитрость. То есть дата этой самой экспертизы еще не назначена, а автомобиль приходится оставлять — фактически на неопределенный срок».

Такое развитие событий не входило в планы Александра. На свой риск он покинул здание МВД и «весьма осторожно» поехал обратно в Минск. На родине мужчина начал собирать информацию, чтобы прийти к правоохранителям со всеми козырями. Если бы проделанная им работа не была максимальна, неизвестно, насколько бы затянулся процесс. Об источниках некоторых данных автомобилист говорит уклончиво — «помогли хорошие знакомые». Но очевидно, что без них пришлось бы тяжело.

«Через пару дней в моем распоряжении оказались первые данные: „двойник“ лишь один раз получил ОСАГО (российский эквивалент „автогражданки“) — на три месяца, в момент постановки на учет. Все остальное время машина ездила без страховки, — описывает последовательность своих действий автовладелец. — Это значило, что на „двойник“ не оформлялось каско, то есть подача заявления об угоне была исключена. Минус одно опасение с моей стороны».

Также удалось восстановить последовательность действий при постановке автомобиля на учет: «По моим данным, в октябре 2017 года в ГАИ города Иваново (подчеркну, не Ульяновска) появилась некая Елена Ж. и принесла чистый ПТС на новую машину, якобы выданный дилером по договору купли-продажи. Никто не задался вопросом, что купленный два года назад автомобиль делал все это время. Одним словом, Ford поставили на учет, присвоили госномер в020рк-73. Примерно через месяц та же Елена явилась в ГАИ города Ульяновска с заявлением об утере всех документов на машину. Ей выдают дубликаты — на сей раз настоящие, заверенные».

Тут стоит упомянуть, что осенью 2017 года был всплеск краж Ford Explorer, особенно в Питере, — лишились автомобилей более полусотни владельцев. Тем машинам, которые так и не были найдены, определенно понадобились легализация и «чистые» документы.

Параллельно Александру пришла информация, что он столкнулся не только с подделкой документов — автомобиль (правда, предыдущего поколения) действительно существовал. Это подтверждали снимки с камер фотофиксации — за два последних месяца насобиралось шесть постановлений. Фотографии позволили установить, что чаще за рулем ездит мужчина.

В документах был указан адрес Елены из Ульяновска. Минчанин бросил клич среди товарищей из этого российского города с просьбой подъехать туда и сделать несколько кадров. На зов отозвались. Вскоре на почту пришли снимки: реальная машина, тот самый регистрационный знак в020рк-73, VIN на кузове (подделка выполнена на удивление неплохо).

Все козыри — на стол

Собрав все документы, распечатки и фотографии, Александр наконец отправился в отдел угрозыска в РОВД по месту собственного жительства (то есть в Минске). Там он написал заявление с пояснениями и передал целую папку с собранной информацией. «Довольно оперативно парни из нашего УгРо передали мне направление на бесплатную экспертизу, — рассказывает, что было дальше, минчанин. — Заодно выдали талон-уведомление о заявлении на дублирующий VIN. Экспертизу прошел за полдня. Через десять дней пришли ее результаты — мой автомобиль получил документ, подтверждающий честность покупки. Также удалось выяснить, что документы о постановке на учет в Минске уже уничтожены — за сроком давности. Вопрос об истоках утечки данных из ПТС остался без ответа».


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