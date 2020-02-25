Экс-глава Нацбанка: Девальвация рубля продолжится 23 25.02.2020, 8:06

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Как сильно подорожает доллар?

24 февраля белорусский рубль установил новый рекорд по обесцениванию, достигнув отметки 2,2203 за 1 доллар США.

Экс-председатель Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич прокомментировал сайту Charter97.org, что сейчас происходит с белорусским рублем и какие перспективы его могут ожидать.

- 24 февраля доллар обновил абсолютный рекорд, подорожав до отметки 2,2203. С чем вы это связываете?

- Я еще не вижу каких-то больших скачков. Cуть этих явлений находится на поверхности и связана с тем, что ухудшились отношения с Россией, есть проблема с нефтью и из бюджета выпало много средств, связанных с ней. Я бы сказал, что сегодня еще нет критического падения курса национальной валюты. 2,22 или 2,23 за доллар это еще ничего страшного.

Однако нет и серьезных предпосылок для роста рубля. Кроме того, у нас есть серьезная проблема — задолженность по ссудам.

Существует спрос на валюту. Если не будет новых кредитных вложений, то спрос будет расти, а курс у нас плавающий. Он определяется спросом и предложением. Если предложение не увеличивается, а спрос резко увеличится, и если кредитов не даст ни Россия, ни МВФ, тогда ожидается падение валютного курса.

- Какой диагноз можно поставить экономике с такими симптомами?

- Это экономическая стагнация, которая длится уже несколько лет. Рост ВВП за прошлый год составил 1,2 — это уровень арифметической погрешность. Тут нет прогресса, только стагнация, которая будет продолжаться. Если получим какие-то внешние займы — курс не обвалится. Не получим — будет хуже.

- Могут ли быть связаны колебания рубля с тем, что Нацбанк печатает пустую валюту перед так называемыми президентскими выборами?

- Если бы у нас были выборы, этого следовало ожидать. Но у нас есть Ермошина. Поэтому Лукашенко не пойдет на это. Реальная возможность падения валютного курса связанна только с ситуацией, если будет невозможно получить внешние займы. Они же дают возможность платить по долгам. А нам предстоит выплатить более чем три миллиарда в этом году. Если не получится с получением новых внешних займов, тогда мы увидим значительное падение валютного курса.

Китай мог бы дать кредит, но у них большая проблема с коронавирусом. Твердо могу сказать, что у нас продолжится стагнация. То есть, валовый продукт будет уменьшаться. Думаю, что возможно даже падение до -1 или -2%.

- Какой ваш прогноз по курсу белорусского рубля на этот год?

- Девальвация рубля продолжится. Но темпы будут не такими большими. Курс будет на уровне 2,3-2,5 рубля к доллару.

Повторюсь, что особенно сильно подкосили нашу экономику нефтяные споры в этом году.

Падение валового продута только за январь составило 1,9%. Падение экспорта означает ухудшение валютной выручки.

- Стоит ли ожидать того, что Нацбанк ограничит продажу валюты в кризисном случае, как это было ранее?

- Не думаю. Еще недавно у нас в ЗВР составляли $6 миллиардов, сегодня они более чем $9 миллиардов. У Нацбанка есть возможность использовать их для поддержки валютного курса эти резервы. Полагаю, что в этом году в условиях проведения президентских выборов, на это власти могут пойти. На эмиссию не пойдут, потому что научены горьким опытом галопирующей инфляции и падению валютного курса.

Сегодня стагнация — это реальность, падение эффективности экономики — это реальность, падение уровня жизни — это реальность.

- Имеет ли смысл переводить сбережения в другую валюту?

- Экономисты моего уровня всегда советуют держать сбережения во многих валютах, поэтому я могу это повторить. Сегодня еще в условиях, когда депозиты в долларах и евро составляют только 1-2% и приносят доход, а депозиты, в условиях низкой инфляции, в рублях ведут к определенным дополнительным сбережениям, думаю, что нет необходимости бросаться закупать валюту. Надо следить за рынком и наблюдать, как будут снижаться резервы. Если они начнут снижаться — тогда, конечно, нужно будет вкладчикам в рублях думать о переводе сбережений в твердую резервную валюту.