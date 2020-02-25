Турция и Россия: султан против царя 3 Джейми Деттмер, «Голос Америки»

25.02.2020, 8:20

3,481

Фото: Сергей Гунеев

История повторяется.

На протяжении истории они чаще были геополитическими врагами, чем друзьями. Как отмечают аналитики, хрупкий альянс, который пытаются выстроить российский президент Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возмущая союзников Анкары по НАТО, идет вразрез с историческим опытом.

Если две страны в конце концов начнут бороться за судьбу северной Сирии, то фактически это станет возвращением к традиционной исторической вражде: они вели войны друг против друга в каждом столетии, начиная с 16-го. Первый конфликт. разразился в 1569 году, когда Османская армия осадила Астрахань, но была вынуждена отступить под напором войск Ивана Грозного.

В большинстве последующих войн, которые велись за доступ к Черному морю, владение степными землями Украины и контроль над Балканами, Турция оказывалась проигравшей стороной, теряя территории и влияние. Столкновения в 19-м веке привели к сужению Османской империи, получившей прозвище «больной человек Европы», и ускорили ее крах, напоминают историки.

Исторически удача на стороне России

Лишь в Крымской войне 1854-1856 гг. одержали победу турки, в основном благодаря поддержке Франции и Великобритании. «Я презираю турок, потому что считаю их правительство самым злым и самым репрессивным в мире», – сказал своим друзьям во время войны премьер-министр Великобритании лорд Абердин.

Русские императоры, включая Петра Великого и Екатерину Великую, охотно воспользовались упадком Османской империи, чтобы поощрить балканский и славянский национализм и расширить российскую территорию в Центральной Европе и на Кавказе. Во время войны 1768–1774 гг., еще одного конфликта, из которого Россия в значительной степени вышла победителем, Москва захватила часть Молдовы и Крыма, а также Понтийско-Каспийскую степь – обширную полосу суши, простирающуюся от северных берегов Черного моря до Каспийского моря.

По окончании этой войны Россия закрепила за собой репутацию одной из ведущих военных держав Европы.

Однако если Анкара на фоне прошлых поражений должна вести себя крайне осторожно в в противостоянии с Москвой и сирийским президентом Башаром Асадом на северо-западе Сирии, то западным державам следует опасаться более широких и долгосрочных последствий очередного русско-турецкого конфликта.

Крымская война, отмеченная, в частности, печально атакой британской Легкой бригады на русские позиции и другими серьезными военными ошибками, «положила начало череде европейских войн и сражений за власть, которые тянулись на протяжении всей второй половины XIX века», пишет британский военный историк Тревор Ройл в своей книге «Крым».

По его мнению, эти конфликты проложили путь к Первой мировой войне. Как и в случае с Крымской войной, новая война между Москвой и Анкарой также может угрожать стабильности Европы. Аналитики предупреждают, что война между Россией и Турцией может поставить НАТО перед сложной и, возможно, неразрешимой дилеммой.

Дилемма Статьи 5

По словам экспертов, Анкара, вероятно, будет ссылаться на принцип коллективной защиты, закрепленный в Статье 5 Устава НАТО. В статье говорится, что альянс приравнивает нападение на одного члена к нападению на всех.

В последние годы члены НАТО уже высказывали сомнения в своей приверженности Статье 5. Так, президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение свою готовность встать на защиту союзника по НАТО.

Не только Трамп

Трамп – не единственный западный лидер, который ставит под сомнение принцип коллективной обороны, который был задействован только один раз, в 2001 году после терактов 11 сентября. В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос британского журнала The Economist о том, верит ли он в эффективность Статьи 5, сказал: «Я не знаю».

Как показал недавний опрос центра Pew Research Center, многие жители стран альянса высказывают сомнения по поводу выполнения обязательств по коллективной обороне. Несмотря на в целом благоприятные рейтинги НАТО среди стран-членов альянса, широко распространен скептицизм по поводу Статьи 5. На вопрос, должна ли их страна защищать своего союзника по НАТО от возможного нападения России, в среднем 50 % в 16 странах альянса говорят, что их страна не должна этого делать. Соблюдать принцип коллективной обороны считают необходимым 38% респондентов.

По мнению аналитиков, Анкара может пригрозить новым наплывом беженцев, если НАТО не встанет на защиту Турции, что может еще больше пошатнуть солидарность внутри ЕС. Но Эрдоган не пользуется особой популярностью среди европейских лидеров, которые недовольны его авторитарным стилем и привычкой стравливать Европу с Россией в стремлении получить желаемое.

Аналитик вашингтонского Фонда защиты демократии Джонатан Шанцер не удивлен эскалацией напряженности в отношениях между Москвой и Анкарой. В прошлом месяце он отметил в интервью корреспонденту «Голоса Америки», что российско-турецкие отношения осложнены геополитическими конфликтами, которые рискуют их подорвать.

Он предупредил, что зарождающееся партнерство рискует потерпеть крах из-за масштабов геополитических амбиций двух ключевых игроков, Путина и Эрдогана, один из которых хочет вернуть России статус сверхдержавы, а другой – восстановить величие Османской империи.

Джейми Деттмер, «Голос Америки»