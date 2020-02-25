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Конвейер «БелДжи» остановился из-за коронавируса?

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  • 25.02.2020, 8:25
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Конвейер «БелДжи» остановился из-за коронавируса?

На предприятии подтвердили информацию о вынужденных «выходных днях».

С 24 февраля не работает крупнейший производитель легковых автомобилей в Беларуси — завод «БелДжи». Возможная причина — отсутствие поставок комплектующих и запчастей для автомобилей Geely из Китая.

Работники, у которых появился незапланированный выходной, подтвердили ex-press.by информацию о стоящем конвейере:

— Да, сегодня отдыхаем. Нам сказали, что будем отрабатывать этот выходной 16 мая. Понедельник, 9 марта, также сделали выходным днем, его мы отработаем 30-го мая.

Некоторые работники высказывают предположение о том, что завод приостановил производство из-за нехватки комплектующих из Китая. Там из-за коронавируса стоят производства. Белорусский завод планирует нагнать упущенное в мае.

На самом предприятии подтвердили информацию о выходных днях:

— С вирусом это не связано. Больше — с реальной оптимизацией работы производства. Да и 23 февраля был праздничным днем, неплохо дать людям отдохнуть, эту практику мы черпаем у своих российских коллег.


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