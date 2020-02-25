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Станислав Шушкевич: Лукашенко сейчас презираем всеми

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  • 25.02.2020, 8:39
  • 13,376
Станислав Шушкевич: Лукашенко сейчас презираем всеми
СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Он свою игру уже проиграл.

О российско-белорусских отношениях в интервью mnews.world рассказал первый глава независимой Беларуси, бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич.

— Кремль до сих пор намерен поглотить Беларусь и создать единое государство с Россией. На каком этапе этот процесс находится сейчас?

— Россия действительно предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду Лукашенко к власти. Он уже более 20 лет ничем не озабочен, кроме сохранения власти. Первые четыре года он был «законно избранным президентом», а дальше становился фальшиво «избранным» правителем, искажая результаты всякого голосования. Так что Лукашенко дальше стремится сохранить власть, а Россия — съесть Беларусь. Будем прямо говорить об этом, не называя процесс аннексией. Все при этом делают благопристойный вид: мол, мы усиливаем интеграцию обеих стран.

Теперь, когда Россия затягивает петлю на шее Лукашенко, он объявил всех ее врагами. И дальше за поцелуи и фразы о прекрасной России хочет получать низкие цены на нефть. Только это время закончилось, России больше не надо затягивать Лукашенко в финансовый омут. Он уже затянут и не в состоянии платить, поэтому публично начинает прыгать и говорить, что на него оказывают давление, что на нашей территории российские базы, которые ничего не платят, хотя это была его идея. Петля затягивается, и для Беларуси это плохо.

Лукашенко еще надеется, что Запад в очередной раз поможет ему кредитами. Правда, эту игру он уже проиграл, Лукашенко — должник, долг погасить не способен, так же как и не способен поцелуями добывать блага. Иметь такого лидера, который заботится не о стране, а о себе, вообще очень плохо. А выходить из этой ситуации еще сложнее.

— А в августе новые президентские выборы.

— Да, и Лукашенко снова будет их фальсифицировать. Он сейчас в общем-то презираем всеми. А почему? Фактически он собрал команду интеллектуально убогих руководителей, при этом сам демонстрирует некомпетентность. Историк по образованию, он вручает орден святого Франциска Скорины и говорит, что Скорина гулял по Санкт-Петербургу. Город основан в 1753 году, то есть через полтора века после того, как Скорина умер. Лукашенко может рассказывать, что учился на стихах белорусского классика Быкова, хотя тот не писал стихов. А его подчиненные должны соблюдать только одно правило. Оно простое, как было в советское время: ты начальник, а я дурак. Такая схема приводит к кризису.

Думаю, Беларусь ждут плохие времена. Рассчитываться надо по долгам государственным. Хоть поступки и лукашенковские, он найдет способ избежать личной ответственности. А продать он может все, включая и Беларусь.

— То есть слияние Беларуси и России в одно государство возможно?

— Это очень опасно для нас. Ведь белорусы смотрят на это так, что умеют жить без России гораздо лучше, чем с ней. Посмотрите, Россия — богатейшая страна, 140 миллионов жителей. По их же статистике, из них 22 миллиона живет ниже уровня бедности. Россия — плохо управляемая страна, просто у нее очень бережливый народ. Из 10 миллионов белорусских граждан, по той же официальной статистике, только полмиллиона живет ниже уровня бедности. Россия — страна бедных граждан, страна контрастов и страна вывозимого капитала. Ее природные богатства идут на обогащение олигархов. А Беларусь даже при неумелом управлении Лукашенко и то в лучшем положении. И тут, конечно, Россия хочет получить этот придаток как более интеллектуальную часть в политическом и экономическом смысле. То же самое, что и с Украиной.

— А сами белорусы чего бы хотели — жить в независимом государстве или под российским руководством?

— Большинство белорусов хочет жить в независимом государстве, и Лукашенко этому как бы «подыгрывает». Мол, он тоже «борец за независимость». И некоторые наши интеллектуалы, типа Алексиевич, начинают хвалить его: мол, как же умело Лукашенко «противостоит Москве». Хотя он нелепо это делает, Москва затянула на нем петлю. Лукашенко говорит одно, а делает другое. Это его старое качество, которое белорусские интеллектуалы, к сожалению, не понимают.

Пропаганда время от времени рассказывает о плохой жизни в Украине и о том, как хорошо в России. Значит, давайте ориентироваться на Россию. Только вот нормального человека это не может устраивать. Те немногие белорусы, которые ездят за покупками в Польшу или в Украину, видят, как живут в других странах. Таких обмануть трудно. Но это очень малый процент. Думаю, большинство белорусов стремится к Европе. Хотя если верить опросам, то таких немного. В плане информации белорусы ориентированы на телевизор, считают, что живут хорошо, и больше ни на что не претендуют. Есть и такие, кто считает, что войны нет — уже хорошо.

— Так Путин дожмет Лукашенко в части создания единого государства?

— Думаю, нам удастся этому противостоять. Мы не заслуживаем такой доли. Хотя у нас, как и в Украине, очень сильный русский мир. Много россиян на высоких должностях. Даже председатели силовых ведомств и министерств люди не белорусского происхождения. Опасная ситуация, но думаю, что мы выстоим.

— Фактически соглашение о «союзном государстве» с Россией Лукашенко подписал еще в 1996 году. Политологи говорят, в то время он верил, что займет место тогдашнего Бориса Ельцина и станет единым президентом России и Беларуси.

— У Лукашенко было много порывов, он вообще чувствует себя таким умным и образованным, что просто стыдно смотреть. Он путается в элементарных вещах в теории экономики и культуры. Да, он ездил по России и был убежден, что поскольку Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Ну, ему нос утерли. Ему не равняться с мощью российского КГБ — Путин его не заметил, как мелкую козявку.

— Каковы сейчас позиции Лукашенко в Беларуси?

— Теперь он рассказывает всей стране, какой он «борец за независимость». Но говорит одно, а делает совершенно другое. Положение ухудшается. Наш ВВП вырос за прошлый год на 1,2 процента. Кстати, как и у России. А что в тех странах, которые пошли по пути демократизации? Например, Армения: у нее 7 процентов. Мы стартовали с лучших условий в 90-х годах, чем Польша и страны Балтии. Но у них сейчас средняя заработная плата в 3-4 раза больше, чем в Беларуси.

— Запад вообще заинтересован в Беларуси?

— Нет более бестолковой структуры по отношению к Беларуси, чем Брюссель и Страсбург. Я много раз встречался с евродепутатами, и они вообще не понимают, что у нас происходит. Они даже не допускают, что у нас может быть деспотия и подавление демократических начал. Сначала было очень много политзаключенных, а сейчас другая мера — страшные стропы, из которых активисты не могут выпутаться. Запад не понимает, что это такое, и думаю, не поймет. Он вроде бы поддерживает лозунги Лукашенко о независимости Беларуси, но в реальности не признал ни одни выборы после 1996 года. При этом решения назначенного Лукашенко парламента принимаются парламентариями других стран. Это нелепая позиция Запада и пора бы ему разобраться, что происходит в Беларуси.

— У Лукашенко в Беларуси есть политические оппоненты?

— Их очень много, но государственная пропаганда работает только на правителя. Вот он поехал в Египет и будет говорить, сколь важны эти стратегические отношения, хотя на самом деле Беларуси начхать на них, на уровне правителей. А вот в приличную страну его на уровне правителя не приглашают. Лукашенко много раз был в США, но как участник мероприятий ООН. Он там даже не встречался не то чтобы с президентом, но даже и с каким-то более-менее уважаемым клерком тоже.

У него был последний хороший разговор с Шираком, но после того как он безобразно обошелся с дипломатическими представительствами многих стран, национальное собрание Франции не ратифицировало эти результаты. Таким образом, в течение своей деятельности Лукашенко фактически не был на правительственном уровне ни в одной стране. Разве что в Судане или в Египте.

— Почему же Запад его так не воспринимает? Из-за его недемократичности?

— Нормальные международные отношения не строятся на лживости. Изгнать посла США в 2008 году может позволить себе только Лукашенко, вместо того чтобы развивать отношения с большими могущественными странами и соседями.

— То есть, это объективно, что его называют последним диктатором Европы?

— Абсолютно объективное мнение. Никаких целей, кроме как удержать власть, у него нет. Поэтому он и подбирает себе такое окружение, которое подчиняется только одному принципу: ты начальник, я дурак. Там не надо ни идеологии, ни политологии.

— Путин может военным путем аннексировать часть Беларуси?

— А тут военный путь и не нужен. В Беларуси российские базы, у нас приветствуется участие российских частей в парадах, здесь совместные учения… У нас даже язык белорусский в армии отсутствует. Все команды и все делопроизводство ведется на русском языке, и никаких шагов к самостоятельности нет. То же самое с автокефалией. Украина правильно поступила, сказав: должна быть собственная автокефальная церковь. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная.

И вообще, зачем вводить российские войска? Все очень просто: Россия просто зажмет нефтяной кран. Лукашенко будет элементарно подавлен, а потом выйдет и скажет: «мы объединяемся». У него просто не будет другого выхода.


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