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В США сенаторы-демократы потребовали новых санкций против России

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  • 25.02.2020, 9:09
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В США сенаторы-демократы потребовали новых санкций против России

Они должны быть введены и лично против Путина.

В США сенаторы-демократы призвали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие президентские выборы.

Соответствующее обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун, сообщает Axios.

«Любые другие действия будут считаться уходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности», — говорится в письме.

Сенаторы подчеркивают, что санкции в данном случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и против тех, кто финансирует их деятельность.

В частности, демократы настаивают, что санкции должны быть введены и лично против президента РФ Владимира Путина.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США в 2020 году. По данным журналистов, целью россиян будет помощь нынешнему президенту Дональду Трампу в переизбрании.

Как говорилось в материале, спецслужбы считают, что РФ будет действовать с помощью хакеров и работать в социальных сетях. Также Россия, вероятно, попытается атаковать избирательную инфраструктуру.

Кроме поддержки Трампа, РФ якобы хочет поднять вопрос о легитимности американской избирательной системы.

Сам Трамп назвал эти данные «кампанией по дезинформации».


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