Белоруски в Италии: Метро работает, но в нем пусто 4 25.02.2020, 9:19

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ФОТО: EPA

Как наши соотечественницы оказались в эпицентре эпидемии коронавируса.

Уже три человека погибли в Италии от коронавируса COVID-2019 по состоянию на 24 февраля, еще 152 случая заболевания зафиксировано в нескольких регионах страны. В ряде городов власти объявили карантин, закрыты общественные учреждения. «Белсат» пообщался с белорусками, которые сейчас находятся неподалеку от эпицентра эпидемии.

Италия пострадала больше всего из всех европейских стран. Сразу в пяти северных регионах есть подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом: Ломбардия, Венето, Лацио, Пьемонте и Эмилия-Романья. 26 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии.

В центре мировой моды Милане (Ломбардия) впервые показ модного дома «Армани» пройдет без зрителей – он будет транслироваться онлайн. Во всех церквях отменены службы, не работают школы и университеты. Театр «Ла Скала» не продает билеты на спектакли.

«Стараемся сидеть дома»

В условиях карантина оказалась гражданка Беларуси, гомельчанка Екатерина. Девушка живет в Милане уже полтора года и обучается в Миланском университете.

«Меры безопасности здесь выполняются стандартные: всем говорят мыть руки, пользоваться спиртовыми салфетками, антибактериальным гелем, носить маски. Кстати, масок уже нет ни в одной миланской аптеке. Людям приходится покупать респираторы в строительных магазинах, там еще остались. Сама я успела купить маски и ношу их, но не знаю, насколько это поможет», – говорит она.

По словам белоруски, местные власти объявили режим карантина вечером в субботу. До того времени на улицах Милана все было как обычно.

«Мы еще ходили играть в город. Было много людей в барах и ресторанах, много туристов. Примерно в десять вечера 22 февраля мой университет опубликовал на своем сайте этот указ о карантине. На следующий день на улицах уже было более пусто. Хотя и нельзя сказать, что паника очень заметна, но в некоторых супермаркетах уже пустые полки», – продолжает Екатерина.

Также Екатерине стало известно, что некоторые компании закрывают офисы и переходят на работу из дома.

«Мы здесь постоянно следим за новостями. Недавно я прочитала, что рестораны будут закрываться после шести вечера. Люди стараются сидеть дома, мы тоже сидим. Моя знакомая говорила, что метро работает, но людей фактически нет, станции и поезда пустые».

Часть ее знакомых верят, что власти «не договаривают» гражданам чего-то о ситуации с коронавирусом. Сама она пока не поддается панике и не собирается покидать Милан.

В соседней области спокойнее

Анастасия накануне прилетела из Минска в Лигурию, где живет и работает. Этот северный регион Италии граничит с Ломбардией и Пьемонтом, где зафиксирована вспышка коронавируса. В самой Лигурии подтвержденных случаев нет.

«При вылете из Минска в аэропорту Минск-2 всем желающим предлагают пройти быстрое бесплатное обследование, много людей в масках, особенно китайцев. Но уже в аэропорту Ниццы никаких мер безопасности я не заметила», – говорит Анастасия.

Ее удивило, что в Лигурии на улицах люди не носят маски и до сих пор не предпринималось особых мер.

По словам Анастасии, когда в определенном населенном пункте обнаруживают больного коронавирусом, туда запрещают въезд.

Уже 24 февраля стало известно, что в учебных заведениях Лигурии все же введут карантин в школах: они будут закрыты до первого марта, пишет IVG.it

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в конце декабря в китайском городе Ухань и на сегодняшний день унесла жизни 2495 человек. Более 77 тысяч на данный момент инфицированы.