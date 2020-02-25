Израиль и Палестина договорились о перемирии 25.02.2020, 9:59

1,015

Соглашение достигнуто при посредничестве Египта и ООН.

Израиль и Палестинские группировки при посреднических усилиях Египта и ООН вечером 24 февраля договорились о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia (перевод — korrespondent.net).

Отмечается, что режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (01.00 по минскому времени).

Напомним, в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации СМИ, разрабатываются образцы ракетного оружия.

Также израильская авиация атаковала десятки связанных с Исламским джихадом целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы в воскресенье.

Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени.

По данным армии Израиля, за последние сутки из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Ответственность за обстрелы взяло на себя вооруженное крыло Исламского джихада Сарая Аль-Кудс, назвав их "военным ответом" на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске трех его бойцов.